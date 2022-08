Reino Unido vai criar um roteiro para carros autónomos já em 2025

Os carros autónomos e elétricos vieram definitivamente para ficar e para circular nas estradas em todo o mundo. Como tal, tendo consciência deste facto e desta tendência, é importante que cada vez mais se criem as condições mais propícias para este fenómeno.

Assim sendo, dados recentes indicam que o Reino Unido está dedicado a apostar na promoção dos carros autónomos e, consequentemente, pretende criar um roteiro dedicado a estes veículos já no ano de 2025, o qual passa pela elaboração de legislação e financiamento.

Reino Unido aposta nos veículos autónomos

Segundo avança a Reuters, o Reino Unido referiu nesta sexta-feira (19) que pretende incrementar o lançamento dos carros autónomos nas suas estradas até ao ano de 2025. Para tal, a região tem como intenção anunciar vários planos para novas leis e projetos, no âmbito de um roteiro dedicado a estes veículos, e ainda um financiamento de 100 milhões de libras, o que corresponde à data a cerca de 118 milhões de euros.

De acordo com o governo britânico, o objetivo é aproveitar o mercado emergente dos veículos autónomos, o qual avaliou em 42 mil milhões de libras (~50 mil milhões de euros) e que estima que possa criar cerca de 38.000 novos empregos.

Por sua vez, o secretário dos Transportes do Reino Unido, Grant Shapps, disse que:

Queremos que o Reino Unido esteja na vanguarda do desenvolvimento e uso desta tecnologia fantástica, e é por isso que estamos a investir milhões em pesquisas vitais sobre segurança e a definir a legislação para garantir que obtenhamos todos os benefícios que esta tecnologia promete.

É esperado que alguns veículos com direção autónoma possam ser permitidos em grandes estradas já em 2023, mas o anúncio também prevê a estrutura para uma implementação mais abrangente, incluindo os transportes públicos e os veículos de entregas.

O financiamento para o projeto inclui 35 milhões de libras (~41 milhões de dólares) dedicadas às pesquisas de segurança para reforçar a legislação que deverá então entrar em vigor em 2025.

Em comunicado, o governo britânico disse que "a legislação afirma que os fabricantes são responsáveis ​​pelas ações do veículo quando estes se conduzem sozinhos, o que significa que um motorista humano não seria responsável por incidentes relacionados com a direção enquanto o veículo estiver no controlo da direção".

Por sua vez, de acordo com a revista Turbo, algo do género apenas deverá ser implementado depois do ano de 2025 em Portugal.