Foxconn vai investir mais de 300 milhões de dólares numa nova fábrica no Vietname

Com o setor dos chips e componentes eletrónicos a ser cada vez mais uma aposta aliciante, não admira que muitas das notícias diárias do mundo tecnológico se foquem na promoção e alargamento deste segmento.

Desta forma, as mais recentes informações indicam que a Foxconn, que é a popular fornecadores da Apple, vai agora investir mais de 300 milhões de dólares para expandir as suas instalações no Vietname.

Foxconn aposta em nova fábrica no Vietname

De acordo com as informações avançadas pela agência Reuters, a Foxconn vai investir mais de 300 milhões de dólares para alargar a sua presença no Vietname. A iniciativa acontece através de uma parceria entre a gigante taiwanesa que fornece a Apple e a fabricante vietnamita Kinh Bac City.

A notícia doi revelada por fontes do estado do Vietname neste sábado (20), e o objetivo passa então pela construção de uma nova fábrica como forma de expandir as instalações da Foxconn na zona norte do país do sudeste asiático. Com esta expansão, a empresa de Taiwan pretende assim diversificar e aumentar a sua produção de equipamentos, para dar resposta aos pedidos deste setor.

Os detalhes indicam que a nova fábrica da Foxconn no Vietname será construida num terreno com cerca de 50,5 hectares, localizado na região de Bac Giang. Segundo os dados revelados pelo jornal vietnamita Tuoi Tre, estima-se que as instalações criem à volta de 30.000 empregos locais.

Para já, a Foxconn, que se designa formalmente como Hon Hai Precision Industry, e a Kinh Bac City não responderam aos pedidos para esclareciemnto sobre este assunto. A empresa taiwanesa já se encontra na região de Bac Giang há 15 anos e migrou parte da sua produção de iPads e AirPods para o Parque Industrial Quang Chau em Bac Giang. Mas, para já não há detalhes sobre que produtos serão produzidos na nova fábrica, nem qual a sua capacidade.

Por sua vez, o governo de Vietname disse que em 2021 a Foxconn já havia investido 1,5 mil milhões de dólares no país.

