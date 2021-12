Como utilizar as Palavras-passe do iCloud no Windows

A maioria dos utilizadores de iPhone, iPad, e Mac dependem do 'Porta-chaves' do iCloud para guardar e gerir com segurança as suas palavras-passe. Contudo, não seria incrível conseguir usar esta ferramenta também no seu PC Windows? Pois bem, saiba que é possível graças às últimas atualizações do iCloud para Windows.

Descubra como é fácil utilizar as Palavras-passe do iCloud no Windows.

Até muito recentemente, a Apple limitou a funcionalidade do Porta-chaves aos seus próprios dispositivos. Isto significava que os utilizadores que possuíam PCs Windows tinham de utilizar uma ferramenta de gestão de palavras-passe de terceiros.

Graças às últimas atualizações do iCloud para Windows, as questões de compatibilidade são agora uma coisa do passado. Se é um utilizador Windows que possui um iPhone, as Palavras-passe do iCloud podem agora ser utilizadas de forma fiável.

Palavras-Passe do iCloud no seu PC Windows

Para ter acesso às Palavras-passe, é necessário ter a versão mais recente do iCloud para Windows (12.0 ou superior). Além disso, precisa de ter o Google Chrome ou o Microsoft Edge instalados no seu computador, uma vez que esta extensão está atualmente disponível apenas para estes. Neste artigo, usaremos o Google Chrome.

Para usar as Palavras-passe iCloud no seu PC Windows siga estes passos:

1. Inicie o iCloud depois de o instalar.

2. Inicie sessão com a sua conta Apple.

3. Assim que estiver no menu principal da aplicação, poderá ver a funcionalidade 'Palavras-passe'. Ficará bloqueada caso não tenha o Chrome instalado. Se for esse o caso, proceda à instalação do browser.

4. Adicione a extensão "Palavras-passe em iCloud" ao Chrome. Para isso, clique em "Instalar a extensão" como apresentado abaixo.

5. Na pop-up que aparecer no seu ecrã, clique em "Descarregar...". E na janela que abrir (Extensão do chrome) clique em "Instalar".

6. Agora, clique em "Aplicar" para guardar as suas alterações.

7. Abra o Chrome e clique no ícone da extensão "Palavras-passe em iCloud" como mostramos abaixo. Ser-lhe-á pedido que introduza novamente um código de verificação. O iCloud do Windows irá exibir o código de verificação que precisa de introduzir no canto inferior direito do seu ecrã.

Uma vez inserido o código, a extensão será ativada e poderá aceder às suas palavras-passe guardadas e utilizá-las quando efetuar logins em websites. Sempre que estiver na página de início de sessão de um website para o qual tenha guardado a palavra-passe, a extensão pedir-lhe-á para escolher uma palavra-passe guardada.

Se não receber esta solicitação em particular, pode simplesmente clicar no ícone iCloud. Se optar por nunca guardar a sua palavra-passe para um website específico que acedeu utilizando outros dispositivos Apple, a extensão iCloud também o indicará.

