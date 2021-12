Em desenvolvimento pelos estúdios Zynga, Star Wars: Hunters é o próximo jogo do universo Star Wars a ser lançado para Nintendo Switch e dispositivos mobile.

Recentemente, foi revelado um trailer oficial do jogo, onde já se pode ter um vislumbre de como será a jogabilidade.

Os estúdios americanos Zynga, com uma vasta experiência no desenvolvimento de videojogos para dispositivos mobile, encontram-se a desenvolver Star Wars: Hunters.

Trata-se de um jogo de ação competitivo decorrendo no universo Star Wars e que se baseia em combates de arenas e que será lançado para Nintendo Switch e dispositivos mobile (iOS e Android). Um aparte, para indicar que Star Wars: Hunters já foi lançado no Google Play para dispositivos Android em alguns mercados numa inicial fase de testes (soft launch).

Contudo, a data prevista de lançamento global, para Nintendo Switch e dispositivos móveis, será algures no próximo ano de 2022.

A ação de Star Wars: Hunters decorre após a queda do Império Galáctico, e pretende ligar os jogadores, em tempo real, para combates de equipas de 4, em arenas inspiradas em locais icónicos da saga Star Wars. Os jogadores competem como caçadores de recompensas, heróis da rebelião ou até mesmo alguns dos personagens famosos do Império, num jogo de ação que envolve os jogadores em combates visualmente espetaculares e repletos de ação.

O trailer agora revelado mostra algumas das arenas disponíveis no jogo. Mostra ainda várias equipas de Hunters em pleno combate, no complexo de Vespaara.

O video mostra o estilo individual de cada Hunter: Rieve e J-3DI exibindo as suas proezas empunhando o sabre de luz; Zaina e Sentinel com a sua pontaria afinada usando o blaster; Imara Vex revelando o seu arsenal de caçadora; Grozz e a sua força bruta; Slingshot e o uso da tecnologia e robótica; ou as armas engenhosas usadas pelos Utooni.

Star Wars: Hunters estará disponível como um jogo gratuito para Nintendo Switch e para dispositivos móveis na App Store e Google Play. Oferecerá crossplay em todas as plataformas com as quais é compatível. Star Wars: Hunters não requer uma assinatura do Nintendo Switch Online para baixar e jogar.