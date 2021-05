20 truques da pesquisa Google que possivelmente não conhece #P2

O Google é dos motores de pesquisa mais avançados e otimizados e com isto faz com que milhões de pessoas o usem diariamente. Há uns dias foram-lhe mostrados 10 truques da pesquisa Google que possivelmente não conhecia. Com a quantidade de truques existentes, não podíamos ficar por ali.

Trazemos então mais 10 truques escondidos neste poderoso motor de pesquisa!

11 – Metrónomo

Para os mais distraídos, um metrónomo é um aparelho que através de pulsos (sonoros) de duração regular, indica um andamento musical. Pode ser utilizado para fins de estudo ou interpretação musical. Como nunca se sabe quando se vai precisar de um, o Google já o construiu e pode usá-lo escrevendo “Metrónomo” na zona de pesquisa.

12 – Conversão de unidades de medida

Nas conversões de unidades de medida, os valores são fixos (não variam de país para país). Visto isto, pode converter uma unidade de medida facilmente inserindo no Google a quantidade de medida “em” outra. Por exemplo, 10 metros em centímetros.

Esta é uma boa ferramenta para quando são precisos cálculos de grandes medidas.

13 – Pesquisar por resultados

Quer muito saber como está o seu clube no campeonato ou quem vai enfrentar no próximo jogo? Escreva “resultados” seguido do nome do clube na barra de pesquisa e tenha todas as informações aí mesmo. Funciona para várias modalidades.

Uma ótima maneira de evitar o espaço ocupado por aplicações de resultados.

14 – Onde fica

Se pretende descobrir a localização exata de um edifício ou até mesmo de um monumento mais conhecido, o Google pode ajudá-lo. Para isto, basta inserir “onde fica” seguido do nome da estrutura e o Google encarregar-se-á de lhe mostrar o endereço da mesma.

Funcionalidade perfeita para quem está sempre a viajar.

15 – Spinner

Se é uma pessoa que gosta de fazer sorteios mas juntar papéis num saco e tirar um à sorte lhe rouba muito tempo, o Google tem a solução ideal. Este poderoso motor de busca tem incorporada uma funcionalidade chamada Spinner. Para aceder à mesma basta inserir “Spinner” na zona de pesquisa.

Pode ainda escolher a quantidade de números que quer que sejam apresentados.

16 – Lançar um dado

Para os fãs de jogos de tabuleiro, caso haja falta de um dado para se poder passar um bom momento, o Google pode ajudá-lo. Insira “lançar um dado” e não terá mais esse problema.

Inserido isto, aparecer-lhe-ão também os dados disponíveis para o lançamento.

17 – Ver o horário noutras cidades

Se por alguma razão quiser descobrir a hora exata noutra cidade, basta perguntar ao Google. Insira “horário” seguido da cidade. Por exemplo, horário S. Paulo.

Isto funciona para qualquer cidade do mundo.

18 – Definir uma palavra

O Google pode mostrar definições de algumas palavras automaticamente, mas é possível forçar essa função específica do site para qualquer palavra. Insira “define:” seguido do termo para o qual deseja obter a definição. Por exemplo, define: tech.

Esta é uma funcionalidade que não resulta com todos os termos!

19 – Pesquisa de produtos dentro de um determinado preço

Se quer, por exemplo, umas sapatilhas, mas não pode pagar mais do que um determinado valor, o Google permite que defina o valor mínimo e máximo numa pesquisa. Para isso, basta colocar o nome do produto e a seguir o valor mínimo e máximo separado por dois pontos (..).

Por exemplo, sapatilhas nike 50€..100€.

20 – Seletor de cores

Para os amantes de cores e programação, o Google fornece um seletor de cores que permite ver os tons e respetivos códigos. Se o problema era encontrar o código da cor ideal, hoje é o seu dia de sorte. Para aceder a esta funcionalidade basta inserir “Seletor de cores” na barra de pesquisa.

Portanto, esta foi a segunda parte dos 20 truques da pesquisa Google que o poderão ajudar nas alturas mais difíceis. Tire o maior proveito!