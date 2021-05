20 truques da pesquisa Google que possivelmente não conhece #P1

Milhões de pessoas usam a pesquisa Google todos os dias por uma variedade de razões. Não importa se é um estudante ou uma pessoa de negócios, encontrará informação relevante para literalmente tudo através da pesquisa Google.

Uma vez que o Google sabe tudo, fornece-lhe algumas ferramentas para facilitar a sua pesquisa. Partilhamos hoje 10 das 20 interessantes funcionalidades que a maioria dos utilizadores, provavelmente, não conhece.

1 – Calculadora Google (normal e científica)

Os computadores e telemóveis mais recentes vêm com calculadora mas, por vezes, precisamos de aceder mais rapidamente a eles. Para isso basta digitar “Calc” no Google e ele mostrará acima dos resultados uma calculadora, mesmo que esta também funcione se introduzir a operação concreta no campo de pesquisa como “45/15“.

Por vezes é mais fácil usar esta calculadora do que a que tem na gaveta!

2 – Conversão de moeda

Se fizer frequentemente compras on-line, poderá sentir a necessidade de um conversor de moeda. Para facilitar, pode pedir diretamente ao Google com o montante. Por exemplo, “250 dólares em euros”.

Provavelmente esta será das mais usadas, mas está sempre em dia e dá uma excelente ajuda.

3 – Listagens de filmes

Se preferir o cinema, então é uma forma rápida de saber que filmes estão a ser projetados na sua zona. Escreva “filmes” seguido da sua cidade, e veja uma lista de filmes sobre os resultados.

Selecionando o filme, também lhe dirá os horários de exibição e a disponibilidade de lugares.

Provavelmente, nos próximos tempos, iremos ver esta pesquisa voltar a ter muitos resultados. Será bom sinal!

4 – Livros de um autor

Quer ler outros livros do seu autor favorito? Basta abrir a pesquisa no Google e procurar por “livros de” seguido do nome de um escritor.

Por exemplo “livros de Sophia de Melo Breyner”, e verá as suas obras num formato especial.

5 – Previsão do tempo

Se está a planear uma viagem de férias, certamente quer verificar a previsão do tempo. Uma previsão do tempo é uma das primeiras coisas que deve considerar antes de planear uma viagem de férias. Basta abrir a página de pesquisa no Google e procurar por “”.

O Google mostrar-lhe-á a previsão para 8 dias. Com mais aviões no ar, a meteorologia fica “bem mais afinada”

6 – Veja as atrações de uma cidade

Com a Internet e algumas aplicações móveis, é muito fácil encontrar informação sobre qualquer lugar que se pretenda visitar como turista.

Para ver as atrações de uma cidade, escreva “atrações” seguido do nome da cidade. Por exemplo: “atrações Calcutá”. Bom, para já Calcutá não será um bom local, mas estamos a torcer para que os indianos superem esta enorme pandemia.

7 – Veja em que data calha um dia comemorativo

Se planeia umas férias ou uma viagem, talvez queira saber em que dia da semana o dia comemorativo vai calhar. Bem, pode perguntar ao Google inserindo o nome do dia especial juntamente com o ano. Por exemplo: “Dia da mãe 2021”.

8 – Calcular distâncias

Quantos quilómetros entre duas cidades? Muito fácil de calcular, basta perguntar ao Google com a frase “Ponto 1 até Ponto 2”, onde o Ponto 1 é uma cidade e o Ponto 2 é outra.

Verá uma mini janela do Google Maps que mostra o percurso, o número de quilómetros e o tempo de viagem. Se também houver voos entre os dois sítios, o Google também os irá incluir nos resultados.

9 – Atirar uma moeda ao ar

Cara ou coroa? Se não tiver uma moeda útil para decidir algo crucial, o Google pode dar-lhe uma ajuda. Insira “moeda ao ar” na barra de pesquisa, e terá uma moeda virtual disponível para ser usada.

Esta é engraçada para ver quem para o jantar hoje!

10 – Fun Facts

Factos engraçados são pequenas pérolas de conhecimento que o Google lhe mostra num formato especial sempre que introduz “fun facts” no campo de pesquisa.

Esta é uma dica mais “internacional”, mas é muito interessante.

Portanto, estes são alguns dos excelentes truques de pesquisa do Google que pode utilizar hoje em dia e que podem vir a fazer-lhe muito jeito numa hora em que a rapidez é essencial.

