Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice a caminho das consolas

Leisure Suit Larry, é um daqueles jogos intemporais e que ficarão para sempre na memória de quem jogou os primeiros jogos. Para muito do seu sucesso valeu o facto de ter um dos personagens mais carismáticos de sempre: Larry Laffer.

Recentemente foi lançado para PC e Mac, mas, agora, surge a notícia que Larry vem a caminho das consolas.

Larry Laffer, o engatatão

Larry Laffer é um daqueles personagens! Um verdadeiro bon vivant que surgiu no final do século passado e que desde imediato, apaixonou todos os que o conheceram ou jogaram.

E, felizmente, não se trata de mais um personagem que tenha caído no esquecimento, pois ao longo dos anos têm sido lançados novos episódios da história do famoso e cómico engatatão.

Larry um ex-infeliz no amor, tem já uma vida cheia com lançamento de vários jogos onde passeia o seu estilo, a sua charlatanice e a sua completa e tresloucada obsessão por… mulheres!

Wet Dreams Dry Twice a chegar às consolas

Após ter sido lançado primeiramente para PC e MacOx, Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice, o mais recente jogo da série do playboy mais conhecido do mundo digital, foi agora anunciado pela equipa de desenvolvimento CrazyBunch, como estando a caminho da Xbox One, PlayStation 4, e Nintendo Switch. 18 de maio será o dia.

A história de Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice segue o jogo anterior da série e surge com Larry em plena Riviera Maia, Cancum.

Como curiosidade, Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice vendeu mais de 100.000 cópias desde o seu lançamento em novembro de 2018 e encontra-se disponível para PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Larry Laffer deixou a cidade New Lost Wages e deslocou-se até Cancum onde supostamente iria deixar a vida de solteiro, mas, de uma forma misteriosa, Faith, a sua futura esposa desaparece e Larry tem agora de percorrer as paradisíacas paisagens tropicais do arquipélago de Kalau’a, à sua procura.

A grande questão, conhecendo nós Larry como conhecemos é: “Conseguirá ele manter-se focado na sua missão e salvar Faith?“, ou irá cair na tentação e sucumbir às belezas que vai encontrar nas paisagens mexicanas?

Pelo caminho, irão haver bastantes tentações, lá isso é verdade. A CrazyBunch conseguiu criar novas (e trazer algumas do passado) personagens que irão colocar a determinação de Larry à prova.

Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice será lançado a 18 de maio, para Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch.