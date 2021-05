Um dos problemas crónicos do Android é mesmo a falta de atualizações e do tempo que é mantido o suporte. As marcas têm tentado inverter este cenário e garantir aos seus smartphones um tempo muito maior de vida útil.

Neste cenário, a OPPO quer agora mudar a sua posição e garantir ainda mais tempo para os seus smartphones. Garante que irá oferecer 3 anos de suporte e atualizações de segurança para os seus equipamentos e vai tentar alargar ainda mais este tempo.

Uma mudança necessária num problema do Android

Os últimos anos mostram uma posição de muito maior empenho das marcas que usam o Android. Estas procuram trazer as atualizações do sistema da Google de forma mais rápida e, principalmente, durante muito mais tempo nos seus smartphones.

A OPPO quer mostrar-se como uma marca totalmente diferente e anunciou agora uma mudança importante no que toca às atualizações do Android. A partir dos mais recentes equipamentos, a marca garante que lançará 3 anos de atualizações de segurança do sistema operativo.

3 anos de atualizações nos smartphones da OPPO

Este processo terá início dos novos smartphones lançados pela marca. Assim, será com o OPPO X3, X3 Neo e X3 Lite que a marca irá alargar para 3 anos de atualizações, sendo algo que deverá manter nos modelos futuros que lançar.

Este valor fica longe dos 2 anos que a Google obriga os fabricantes a manter para os smartphones com Android, mas a OPPO parece querer ainda mais. A marca revelou também que irá procurar alargar ainda mais este tempo de atualizações.

Equipamentos ficam protegidos por mais tempo

O objetivo definido para este alargamento é de 4 anos, mas não foi ainda possível chegar a esse compromisso. A OPPO está a avaliar nos seus equipamentos se estes vão ter a capacidade de acompanhar o mercado e as novidades que a Google for apresentar para o futuro.

Esta nova posição da OPPO mostra o compromisso da marca para com os seus smartphones e os seus clientes. Ao oferecer mais anos de atualizações de segurança, garante que estes equipamentos ficam protegidos e seguros.