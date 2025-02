Adeus ao Office da Microsoft? Chegou o LibreOffice 25.2, mais rápido e com novidades

Apesar de estarmos muito habituados a ter presente e a usar o Office da Microsoft, há muitas mais soluções, sendo a maioria gratuita e acessível e todos. Isso leva muitos a ponderar abandonar esta solução e procurar outras mais acessíveis. O LibreOffice está quase sempre no topo da lista das escolhas e tem mais um argumento. Chegou o LibreOffice 25.2, rápido, compatível e mais funcionalidades.

Boas notícias, chegou o LibreOffice 25.2

Uma das aplicações essenciais para qualquer computador que será utilizada para trabalho é a suite de produtividade da Microsoft. O Office inclui as aplicações relevantes Word, Excel, PowerPoint e outras. Embora existam alternativas gratuitas no mercado, como as oferecidas pela Google, o LibreOffice tornou-se também uma das mais populares.

Esta proposta, tal como esperado, tem presente todas as alternativas ao Microsoft Office. Falamos de folhas de cálculo, processamento de texto, edição gráfica e muito mais. Pois bem, o LibreOffice acaba de ver chegar a ver atualização 25.2. Esta traz um lote alargado de funcionalidades, melhorias e correções de bugs.

Rápido, compatível e com novas funcionalidades

Talvez a característica mais importante desta atualização seja a capacidade de ler e escrever no Open Document Format for Office Applications (ODF) 1.4, mas obviamente há muito mais. A página oficial lista o grande conjunto de alterações incluídas nesta última atualização.

Outra coisa a notar é que as páginas de ajuda a que pode aceder premindo F1 ou indo diretamente para a ajuda nas opções estão agora disponíveis no modo escuro. Também incluíram melhorias de acessibilidade onde os utilizadores obtêm um controlo mais preciso sobre as animações do sistema e diretamente nas definições.

É hora de dizer adeus ao Office?

Claro que não se fica por aqui e ha mais novidades importantes para os utilizadores. Falamos da ferramenta de revisão e o suporte para outros idiomas que foram melhorados, e os dicionários de verificação ortográfica foram atualizados para vários idiomas, como o inglês.

O LibreOffice 25.2 já está disponível e pode ser instalado por todos os utilizadores que procuram uma alternativa ao Office da Microsoft. Podem descarregar esta nova versão diretamente do site desta proposta, bastando escolher a versão pretendida.