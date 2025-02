Site da Autoridade Nacional de Proteção Civil sem informação

O site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC), é o local onde podemos encontrar informações oficiais sobre os fogos em Portugal. No entanto, segundo informações da própria entidade, há cerca de 2 meses que não há dados sobre ocorrências. Qual a razão?

Site da Autoridade Nacional de Proteção Civil não apresenta ocorrências

Em resposta a questões colocadas pela agência Lusa, o gabinete de comunicação da ANEPC indica que, “devido a intervenções relacionadas com a manutenção e melhorias de sistema, estão a ocorrer algumas disrupções ao nível da divulgação da informação relacionada com as ocorrências”. Segundo a mesma fonte, estão a ser feitas as “diligências necessárias para que a situação fique resolvida com a maior brevidade possível”.

Quem tenta aceder ao site, e consulta a parte das ocorrências, irá receber uma página com o seguinte aspeto.

A autoridade refere que a “transparência é um valor importante” para a ANEPC e que tem investido em tecnologia para partilhar mais informação com o cidadão.