iPhone 16 Pro Max já não é o mais rápido do mercado. Samsung Galaxy S25 é o novo rei

O Galaxy S25 Ultra quer ser o melhor que o mercado tem para oferecer. A comparação com o iPhone 16 Pro Max é inevitável e agora que a proposta da Samsung está no mercado acaba por ser natural. A mais recente comparação veio mostrar que o iPhone 16 Pro Max já não é o smartphone mais rápido do mercado e o Galaxy S25 é o novo rei.

Nos últimos dias, vimos como diferentes criadores de conteúdos testaram exaustivamente o novo flagship premium da Samsung para 2025, o Galaxy S25 Ultra. Este passou por vários testes rigorosos e exigentes. Um deles levou esta proposta à mesa de testes mais exigente da Internet, confirmando a sua grande resistência e revelando alguns segredos sobre o seu interior.

Pois bem, agora outro YouTuber realizou um teste de velocidade comparando o Samsung Galaxy S25 Ultra com o iPhone 16 Pro Max e o resultado foi que o novo flagship da Samsung ultrapassou o smartphone de topo da Apple e tornou-se o terminal mais rápido do mercado atualmente.

Isso foi agora provado através de um teste conhecido e com alguns anos. O conhecido youtuber PhoneBuff publicou um novo vídeo no seu canal onde mostra um teste de velocidade que colocou o Samsung Galaxy S25 Ultra contra o iPhone 16 Pro Max.

Como se pode ver no vídeo acima, foi programado um braço robótico para abrir uma série de aplicações e jogos. Depois, volta a abri-los pela ordem inversa e ao realizar este teste com o Samsung Galaxy S25 Ultra e com o iPhone 16 Pro Max, o primeiro demorou 3 minutos e 7 segundos a fazê-lo, enquanto a proposta da Apple demorou 3 minutos e 21 segundos.

Assim sendo, o Samsung Galaxy S25 Ultra demorou menos 14 segundos a abrir estas aplicações do que o iPhone 16 Pro Max. Com este resultado, o smartphone da Samsung tornando-se o dispositivo mais rápido da história neste teste e do mercado.

Além disso, o PhoneBuff também colocou o Samsung Galaxy S25 Ultra num teste contra o OnePlus 13 e mais uma vez o smartphone da Samsung saiu vitorioso. O novo flagship da marca chinesa demorou 3 minutos e 12 segundos a completar o teste.

Isto significa que o novo Qualcomm Snapdragon 8 Elite utilizado no Samsung Galaxy S25 Ultra e OnePlus 13 é mais rápido que o Apple A18 Pro no iPhone 16 Pro Max. São boas notícias para a Samsung, que assim vê reconhecido o estatuto do seu novo smartphone de topo, que bate o que era (até agora) o padrão para o mercado.