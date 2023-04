Mais do que criar equipamentos e novas propostas, a Xiaomi aposta também em outras áreas associadas. Assim, é natural que crie de tempos em tempos novidades para as suas propostas. A mais recente foca-se nas embalagens dos seus produtos, onde quer inovar e criar um design diferenciador.

Uma filosofia de design criativo e vanguardista

A filosofia de design criativo e vanguardista das embalagens da Xiaomi é impulsionada por uma visão holística do mercado que, aliada à procura constante pela inovação, espelha parte da filosofia de produto da Xiaomi: simples, prático e acessível.

Esta filosofia de configuração das embalagens da marca surgiu em 2011 quando a Xiaomi estabeleceu três princípios de design para o seu packaging de produto: o design deveria ser focado na tecnologia, a entrega deveria ser o mais imediata possível e o processo deveria oferecer soluções economicamente viáveis aos consumidores.

Como resultado, a Xiaomi conta já com três distintas gerações de embalagem, cada uma com características únicas e disruptivas, mas que procuram preservar a sua identidade aspiracional.

Renovar a experiência de unboxing

Como um grupo que começou o seu negócio no online e sabendo que era aí que os utilizadores interagiam primariamente com a marca, a Xiaomi sabia que a experiência de unboxing impactava bastante a sua visão da empresa enquanto marca, mas também a perceção dos seus produtos.

Consequentemente, viu no packaging uma forma de iniciar a conversa com os consumidores e de transmitir que não é apenas uma marca tecnológica, mas também um estilo de vida. Ao enfatizar a sua logística de alta qualidade e o estreitamento dos requisitos do packaging para vendas online, a Xiaomi comprometeu-se com um processo de refinamento contínuo dos pormenores da embalagem e atenção a cada detalhe do processo de fabrico.

Com uma abordagem centrada nas necessidades dos utilizadores, a Xiaomi aperfeiçoa o design do seu packaging ao longo do tempo com o intuito de fornecer uma experiência de produto superior que comece com a entrega de uma excelente experiência de unboxing.

Xiaomi conta agora com um design de terceira geração

Agora, a Xiaomi conta com um design de terceira geração composto por uma caixa compacta na qual foi priorizada a harmonia com os dispositivos da marca que se destacam pelo seu design elegante e simples e estilo minimalista que lhes confere uma aparência subtil e discreta.

Para mostrar o produto com maior evidência, a maioria das embalagens AloT é branca. O design final combina o smartphone e acessórios num só, recorrendo a um tabuleiro em vez de dois, e coloca os acessórios no suporte do telefone para uma estrutura interna mais simples.

A caixa foi também tornada mais fina ao reduzir a altura da sua parede para a mesma do carregador e foi ainda adicionada uma pequena pega para melhorar a experiência de unboxing e assegurar a integridade da caixa. O resultado, na altura, foi uma embalagem Mi 3 mais simples, mais fina e mais leve.

Aplicação de práticas ambientalmente ecológicas

Em concordância com a crescente tendência global da aplicação de práticas ambientalmente ecológicas, a Xiaomi, como uma marca tecnológica pioneira, compromete-se a adotar soluções sustentáveis.

A marca avança que, apesar de ainda recorrer a plásticos para o suporte interno das suas embalagens, explora ativamente soluções em papel que possam ser uma alternativa viável e que não comprometam a integridade dos produtos.

Recorda ainda os designs de packaging que introduziu há três anos no mercado (One Paper Box e o plano 2R).