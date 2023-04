OpenAI afirma que não está a treinar o GPT-5 e que esse sistema não chegará tão cedo

Muito se tem falado da Inteligência Artificial e sobretudo do ChatGPT. O sistema inteligente conta com a tecnologia de linguagem GPT-3.5 e o seu objetivo é otimizar os modelos de linguagem destinados ao diálogo inteligente. Por outro lado há quem já pense nas novas versões deste serviço, mas a criadora OpenAI deixou claro que não está a treinar o GPT-5 e que esse sistema não chegará tão cedo.

GPT-5 não está a ser treinado, garante a OpenAI

Foi durante uma palestra que aconteceu na passada quinta-feira (13) que Sam Altman, CEO da OpenAI afirmou que a empresa não está a treinar o GPT-5, o seu modelo de linguagem (LLM) de inteligência artificial, e que este não chegará tão cedo.

Por outro lado, mesmo que o desenvolvimento do GPT-5 não esteja a acontecer, Altman adiantou que a empresa está focada em melhorar o GPT-4, o seu modelo de linguagem mais recente que foi lançado no dia 14 de março de 2023, usado no ChatGPT Plus e no Bing Chat da Microsoft.

A palestra onde estas declarações aconteceram designa-se "O Futuro dos Negócios IAs", um evento organizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

Desta forma, o executivo acabou por desmentir os rumores em volta desta versão e as preocupações relativamente à mesma, as quais deram origem a uma carta a pedir a suspensão do desenvolvimento de serviços IA do género, assinada por nomes como Elon Musk, Steve Wozniak, entre outros. Mas Altman também adianta que essa carta não era explícita e que não referia ao certo aquilo que pretendiam que as empresas parassem e de que forma o deveriam fazer.

Para o CEO, o objetivo a curto e médio prazo não é então treinar o GPT-5, mas sim melhorar o sistema que já tem em mãos, uma vez que o GPT-4 apresenta ainda algumas falhas, mesmo em tarefas simples.