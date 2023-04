Com a chegada do Galaxy S23, a Samsung trouxe também a One UI 5.1, com muitas melhorias. Infelizmente, esta nova versão parece ter trazido também um problema. Os consumos de bateria dispararam e agora a causa foi revelada. A culpa estava no teclado da Samsung, que agora foi atualizado.

Algo que pos utilizadores não pretendem são problemas com atualizações do Android. Estas chegam de forma lenta e como tal devem chegar perfeitas e livres de situações que possam influenciar de forma negativa o funcionamento do smartphone.

Não foi isso que aconteceu com a One UI 5.1, que desde cedo apresentou problemas com o seu desempenho, em especial no que toca à bateria. As queixas acumularam-se durante vários meses, sem que a Samsung revelasse a causa deste problema ou sequer o resolvesse para os utilizadores.

Agora, e num dos seus fóruns oficiais, a marca veio finalmente relatar que este era um problema real e apontar a causa para o mesmo. Do que um administrado deste fórum revelou, a causa estava na app teclado da Samsung, que consumia de forma anormal este recurso essencial do smartphone.

Para além de reportar a causa do problema, foi também revelado que este estava ultrapassado e resolvido. A Samsung lançou recentemente uma atualização para a app teclado, que trata deste consumo anormal de bateria nos smartphones com a One UI 5.1.

Esta é uma atualização que todos devem aplicar nos seus equipamentos, mesmo que não estejam a usar esta solução da Samsung. De futuro, se trocarem o teclado que estão a usar no smartphone, evitam de ter este problema a impedir o correto desempenho do smartphone.

Este é mais um problema que fica assim resolvido. Estava a ser "causado pelo processo de qualificação adicional (relacionado a stickers e emojis)" do teclado, algo que assim desaparece. A Samsung tratou da sua solução e os consumos elevados de bateria passam a ser um problema do passado.