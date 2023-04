Uma das vantagens do ecossistema da Google é que integra tanto os smartphones como o Android Auto e muitos outros serviços. Todos estes diferentes elementos podem trabalhar de forma integrada e assim dar mais aos utilizadores. O próximo passo da Google será colocar no Android Auto o controlo das casas.

Android Auto será um novo centro de controlo

Até agora, o Android Auto é apenas uma interface onde os utilizadores podem ter acesso a mapas e a leitores multimédia. Esta é uma utilidade reduzida, mas que abre espaço para muitas mais funcionalidades e opções para o utilizador.

A Google quer mudar este cenário e revelou agora que dará aos programadores a possibilidade de alargarem as funções do Android Auto. Do que foi revelado, estes podem adicionar mais funcionalidades, para assim dar mais controlo aos utilizadores.

Google quer abrir o seu sistema aos programadores

Uma das áreas onde a Google parece querer apostar é mesmo a do controlo de dispositivos IoT. Estes vão estar, naturalmente, fora dos carros onde esta solução dedicada aos automóveis, mas dará uma gestão remota de muitos elementos que estão na casa dos utilizadores.

Este controlo adicional que estas apps vão trazer, são mais precisos e mais úteis que os atuais comandos do Assistente da Google. Vão permitir configurar e controlar todos estes diferentes dispositivos IoT, de forma muito mais precisa e detalhada.

Controlar a casa e tudo o que é IoT

Como sempre, e para ajudar os programadores, a Google vai fornecer templates que se ajustam a estas funções. As apps devem seguir as diretrizes de design, para que não sejam apenas apps móveis no ecrã do carro. Devem ser mais fáceis de usar e permitir a ativação de recursos com um toque.

Esta é uma mudança que era muito esperada para o Android Auto e que os utilizadores pediam. As limitações, lógicas, da Google para esta sua interface são abertas e vão trazer muitas apps que já se encontram nos smartphones, com utilização elevada.