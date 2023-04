A poluição do ar pode aumentar o risco de demência em 17%. A conclusão chega de uma meta-análise da Harvard TH Chan School of Public Health e os resultados são preocupantes.

A poluição do ar é provocada por uma mistura de substâncias químicas, lançadas no ar ou resultantes de reações químicas, que alteram o que seria a constituição natural da atmosfera.

Mais de 57 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com demência e estima-se que 40% dos casos sejam causados por fatores de risco potencialmente modificáveis, como a poluição do ar, segundo revela a meta-análise que é referenciada pelo canal CNN Portugal.

Por cada aumento de 2 μg/m3 na exposição média anual a PM2,5, o risco de desenvolver demência aumenta 17%. E mais: foram ainda encontradas provas que sugerem associações entre demência e óxido de nitrogénio, um “aumento de 5% no risco para cada aumento de 10 μg/m3 na exposição anual”, e dióxido de nitrogénio, com um “aumento de 2% no risco para cada aumento de 10 μg/m3 na exposição anual. O estudo foi publicado na revista cientifica The BMJ.

Um estudo Global Burden of Disease, que realizou estimativas para 204 países, indica que o número de adultos com demência pode triplicar até 2050.

Poluição do ar em Portugal, como estamos?

Em Portugal, a poluição do ar é responsável pela morte de cerca de seis mil pessoas todos os anos. O dióxido de azoto, em concentrações elevadas, tem efeitos que vários efeitos que vão desde a irritação dos olhos e garganta até à afetação das vias respiratórias.

Em Portugal, há um serviço que monitoriza a qualidade do ar. Essa informação pode ser consultada pela Agência Portuguesa do Ambiente (QualAR - Qualidade do AR (apambiente.pt)) ou a App QualAr.

Acedendo ao portal QualAr, é possível saber de imediato a qualidade do ar numa determinada zona. O utilizador pode ver ainda um histórico diário, mensal e anual por zona. Pode escolher a estação e tipo de estação, assim como o tipo de área.