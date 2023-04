ESET e Intel no ataque ao ransomware! Saiba qual a solução…

A mais recente geração de dispositivos Intel Pro, em combinação com segurança endpoint da ESET e Intel TDT, vai fornecer proteção superior contra ransomware a todo o tipo de empresas.

ESET e a Intel estão a fornecer uma proteção formidável na luta contra ransomware

Combinando o seu avançado software de segurança multicamada com Intel vPro de 9.ª geração através dos recentemente lançados processadores Intel Core de 13.ª geração, a ESET e a Intel estão a fornecer uma proteção formidável na luta contra ransomware tanto para PMEs como para grandes instituições.

Elod Kironsky, Vice-Presidente das Endpoint Solutions and Security Technologies na ESET referiu que...

A crescente necessidade de deteção e proteção contra ransomware levou-nos a inovar soluções de segurança endpoint com a Intel que evoluem em sincronia com novas variantes de ransomware. Ao introduzir a camada de silício da Intel na tecnologia existente da ESET, conseguimos detetar variantes derivativas de ransomware à medida que surgem, assinalando um novo marco na luta contra ameaças futuras

Esta integração fornece soluções de hardware e software multicamada que ajudam a trazer segurança altamente eficaz a empresas de todos os tamanhos que corram software de segurança endpoint da ESET em PCs baseados em Intel, incluindo Intel vPro Enterprise e Intel vPro Essentials.

Ao tirar partido de Intel TDT, a ESET obtém acesso a modelos de aprendizagem automática treinados sobre telemetria ao nível do CPU para detetar ransomware. As organizações que já usam ou que comprarem hardware Intel compatível têm acesso a proteção avançada contra ransomware quando implementarem soluções de segurança da ESET.

Carla Rodríguez, Vice-Presidente e Diretora-Geral do Ecosystem Partner Enabling na Intel...

Empresas de todos os tamanhos estão preocupadas com ransomware, uma ciberameaça que pode resultar em impactos financeiros ou operacionais devastadores. Para ajudar a lidar com isto, estamos entusiasmados em expandir a nossa parceira com a ESET para oferecer a PMEs e grandes instituições soluções de segurança convincentes e flexíveis que protegem tanto contra ameaças conhecidas como zero-day. Esta oferta combinada assinala um grande passo em frente na luta contra ransomware, e temos ficado impressionados com as soluções completas da ESET contra estas ameaças avançadas

Durante mais de 30 anos, a ESET tem ajudado empresas, governos, canais e consumidores a manterem-se protegidos contra as ciberameaças mais avançadas do mundo através de um portefólio completo de soluções de segurança inovadoras. A integração de Intel TDT permite aos módulos de proteção, telemetria e heurísticas da ESET trabalhar em conjunto com a tecnologia de deteção de ransomware baseada em hardware da Intel para detetar encriptação maliciosa ao nível do CPU e coletivamente analisar e prever mais ameaças.