Xiaomi avalia pegada de carbono dos produtos e promove vida sustentável

O ganhar de espaço e de mercado de forma global trouxe à Xiaomi novas responsabilidades que a marca rapidamente assumiu. Uma delas é o adaptar da empresa a uma posição mais próxima do ambiente e o tornar-se mais sustentável. Assim, a Xiaomi vai avaliar a pegada de carbono dos produtos e promover uma vida sustentável.

Xiaomi avalia pegada de carbono dos produtos

A Xiaomi anunciou a realização de uma análise da pegada de carbono LCA (avaliação do ciclo de vida) do seu último smartphone emblemático, numa colaboração com uma organização externa de análise e certificação de dados de carbono, que permitiu o estabelecimento de um processo abrangente e de um modelo metodológico para avaliar a pegada de carbono dos smartphones.

Esta abordagem LCA envolve medições das emissões totais de gases com efeito de estufa desde a extração de matérias-primas até ao fabrico, distribuição, utilização, e eventual eliminação do produto.

Em detalhe, na pegada de carbono do Xiaomi 13 Pro, as medições da Xiaomi abrangem a avaliação das emissões de carbono das matérias-primas, fabrico, distribuição e armazenamento, e eliminação em fim de vida, marcaram 62,8 kg de CO2e. Esta medição está em conformidade com o protocolo PAS2050 para assegurar a precisão e credibilidade dos dados.

Cada ação é importante para vida sustentável

Atualmente, a Xiaomi fornece mais de 40 produtos de poupança de energia e utiliza o One Paper Box design para reduzir a embalagem em até 40%. Ao implementar este sistema de gestão da pegada de carbono da LCA, a Xiaomi dá um passo importante para alcançar o seu objetivo de sustentabilidade e sublinha o seu empenho em desenvolver produtos amigos do ambiente que beneficiem tanto os consumidores como o planeta.

Para além do seu compromisso de melhorar a qualidade da informação sobre a pegada de carbono dos produtos e alargar a medição da pegada de carbono dos seus produtos a um nível mais amplo, a Xiaomi está também empenhada em contribuir para a sensibilização do público para uma vida sustentável em conjunto com a National Geographic Magazine China.

Através de um esforço de colaboração, esta iniciativa baseia-se no conhecimento e orientação de cientistas e exploradores da National Geographic, fornecendo ferramentas educacionais para motivar indivíduos e comunidades a compreender os efeitos das suas decisões sobre o estilo de vida no planeta e a descobrir formas de levar vidas mais sustentáveis e inteligentes.