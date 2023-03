Apesar de não ter uma versão dedicada aos tablets, o WhatsApp não deixa de dedicar parte do seu desenvolvimento a estas plataformas. Já pode ser usado no Android, ainda que de forma a ser um complemento funcional. Agora foi revelada uma novidade que torna o WhatsApp ainda mais simples de usar nos tablets.

Foi há alguns meses que o WhatsApp resolveu abrir a porta aos tablets. A versão Android pode ser usada nestas plataformas e ser um espelho para as mensagens que forem recebidas. Funciona já de forma independente e sem precisar de qualquer smartphone.

Ainda assim, os utilizadores tinham apenas acesso a uma interface não adaptada a todo o espaço do ecrã. Era, na verdade, a versão para smartphone, mas com uma área útil maior e com mais espaço para ser usada, o que não fazia jus ao que tinha disponível.

Isso está agora a mudar, pelo menos na última versão beta da app para Android. Finalmente os tablets podem ter acesso a uma interface de 2 colunas, onde está presente a lista de contactos e de conversas de um lado e do outro as conversas que vão sendo tidas.

Os utilizadores têm assim acesso ao que já estavam habituados a usar na versão do WhatsApp dedicada aos browsers e ao desktop. Tudo funciona da mesma forma, com um aproveitamento correto do espaço e da área útil do ecrã, algo pedido há muito.

Claro que esta não é apenas uma versão dedicada aos tablets, havendo também outro formato que tira proveito desta novidade. Falamos dos smartphones dobráveis, que já podem usar esta interface. De notar que as 2 colunas surgem quer na horizontal como na vertical.

Como referimos esta é ainda uma versão que está em testes e que pode sofrer alterações. Quem quiser testar já esta novidade só precisa de atualizar para a versão de testes do WhatsApp para Android, que também pode ser obtida aqui.