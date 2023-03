Apesar de terem preços quase proibitivos, os smartphones dobráveis têm mostrado ser o futuro, em especial na Samsung. As grandes marcas têm apresentado as suas propostas, sempre a inovar. A mostrar o caminho feito e o sucesso, surge dados de vendas de 2022, com a Samsung a dominar de forma completa e total.

Depois de alguns anos em que esteve praticamente sozinha no mercado dos smartphones dobráveis, a Samsung tem agora concorrência. Assumiu para si os grandes desenvolvimentos e abriu caminho para o que está hoje no mercado, com muitas novas marcas.

Os mais recentes dados, que resultam de uma análise do Financial Times baseado na pesquisa da Canalys, mostram como foi o ano de 2022 em termos de vendas e de envios para o mercado. Os números são já impressionantes e revelam que foram registadas 14,2 milhões de remessas totais em 2022.

Ainda mais interessante é ver a forma como a Samsung domina de forma completa este segmento. Dos 14,2 milhões de dispositivos globais, os smartphones dobráveis ​​da Samsung representaram pouco menos de 12 milhões de unidades.

Enquanto isso, a Huawei vendeu menos de 2 milhões de smartphones dobráveis, e Oppo, Vivo, Xiaomi e Honor enviaram cada uma menos de 1 milhão destes dispositivos ​​ao longo de 2022. E apesar do lançamento global do dobrável Razr, a Motorola foi o fabricante menos bem-sucedido, com perto de 40.000 remessas do Razr.

Assim, e como pode ser visto, a Samsung domina de forma única e quase isolada este mercado. Contas feitas, a marca coreana vendeu mais smartphones dobráveis ​​em 2022 do que todos os outros fabricantes junto, um feito notável e que certamente será difícil de repetir no futuro.

Fica assim, mais uma vez, provado que a aposta da Samsung nos smartphones dobráveis tem um resultado positivo. A marca tem tido uma prestação de vendas única e os seus modelos são os mais procurados e até usados como inspiração para outras marcas.