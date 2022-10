WhatsApp vai começar a exibir a fotografia de perfil dos utilizadores nos chats de grupo

Embora um bocadinho atrasado, em relação a outras plataformas de mensagens, o WhatsApp vai começar a exibir as fotografias de perfil dos seus utilizadores nos chats de grupo.

Em breve, as fotos de perfil dos membros das conversas estarão visíveis também no WhatsApp.

Com o mar de aplicações de que as lojas dispõem e a exigência crescente dos utilizadores, garantir a melhor experiência pode ser sinónimo de sucesso. Assim sendo o WhatsApp tem revelado um conjunto alargado de novidades, durante este ano, estando aos poucos a trabalhar nesse sentido. Já conhecemos planos para a edição de mensagens, para uma versão Business paga, e até para uma forma simples de fazer compras dentro da aplicação.

Agora, sabe-se que o WhatsApp está a preparar mais uma funcionalidade que pode agradar a alguns utilizadores: a plataforma vai começar a exibir as fotografias de perfil aos chats de grupo.

Esta funcionalidade está já disponível em aplicações como o Messenger ou as mensagens diretas do Instagram, mas os utilizadores do WhatsApp ainda não conseguiam ver as fotografias dos membros do grupo ao longo da conversa. Efetivamente, esta funcionalidade torna mais fácil aos utilizadores perceberem com quem estão a falar.

A novidade foi avançada pela WABetaInfo, que revelou que o WhatsApp está a testar a visualização da fotografia dos membros dos chats de grupo para utilizadores do iOS e desktop e que, em breve, chegará também aos utilizadores do Android, para testes.

Caso o membro do grupo não tenha uma imagem de perfil ou não esteja disponível devido às suas definições de privacidade, o ícone de perfil padrão aparecerá e será colorido usando a mesma cor que o nome do contacto.

Explicou a WABetaInfo.

De ressalvar que a funcionalidade está ainda em desenvolvimento e que, por isso, ainda não é claro quando é que o WhatsApp planeia lançá-la oficialmente.