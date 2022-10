Godeal24 é a plataforma ideal para obter o Microsoft Office por apenas €13,32 e ainda aproveitar o Windows 10 Pro ao melhor preço de Halloween. Com chaves digitais vitalícias não perde nada em visitar este site, nada assustador.

Afinal, iremos encontrar de um completo catálogo com plataformas de jogos, como a Epic Games ou mesmo o Windows, Office (Windows e Mac), Office 365 e muitas ferramentas com preços altamente competitivos.

Godeal24: Microsoft Office por apenas €13,32, Windows 10 Pro ao melhor preço de Halloween!

Sem demora, poderá fazer a atualização que faltava, usufruindo do melhor preço Halloween com um Windows ou um Office barato.

Então, na Godeal24.com vamos poder encontrar excelentes soluções, sempre com o adjetivo barato, atrativas e com o logo de bom a marcar toda a diferença na poupança diária para que o utilizador obtenha, entre outros, um Office ou Windows económico.

Assim, os descontos começam a partir de um enorme 44% e vão até um enorme 62%, por isso, independentemente do software que queira comprar, vai poupar muito.

Logo, se decidir adquirir uma chave Windows na GoDeal24.com pode poupar 62% com o código com o cupão SGO62

50% DE DESCONTO! Melhor preço Sistema Operativo Windows, código de cupão: SGO50

Office 2016 ou Office 2019? A escolha é sua!

Certamente deseja atualizar para uma experiência sem confusões na gestão dos seus dados? O Office 2016 ou Office 2019 da Godeal24.com permitem poupar 62% na compra com o sistema operativo Windows, ou seja um bundle.

Portanto, basta aplicar o código de cupão SGO62 durante o checkout e obter o desconto:

Mais ferramentas informáticas: Melhor Preço, Melhores Produtos!

Contacto e suporte

Todavia, a GoDeal24 apresenta uma equipa, profissional, de serviço ao cliente que pode ajudar em caso de algum problema. O email service@godeal24.com é uma opção ou então o telefone: (+852) 9706 4028.

Formas de pagamento

Primordialmente, a GoDeal24.com aceita 2 métodos de pagamento:

1. PayPal

2. Cartão de crédito (via plataforma PayPal)

No caso do PayPal, é importante esclarecer que fazer compras ou enviar dinheiro é gratuito, possuindo ainda a segurança do sistema mais conhecido do mundo com vantagem de poder levantar uma disputa e ver o seu valor pago ressarcido, desde que se justifique.