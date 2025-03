WhatsApp prepara novidade que evitará surpresas nas videochamadas

Ainda se lembra do tempo em que o WhatsApp era apenas dedicado a mensagens de texto? A app evoluiu ao longo dos anos e as mensagens de voz cresceram, dado depois lugar à vantagem que as videochamadas oferecem. São precisamente estas últimas que agora recebem uma novidade, para dar aos utilizadores mais privacidade e evitar surpresas.

WhatsApp prepara novidade

As videochamadas já fazem parte das nossas vidas e estão disponíveis em praticamente qualquer rede social e também em qualquer aplicação de mensagens instantâneas. O WhatsApp foi uma dessas aplicações de mensagens instantâneas que mais tarde incluiu o tema das videochamadas, sendo que atualmente são uma das suas funções mais utilizadas.

O problema é que quando recebe uma videochamada através do WhatsApp, a câmara está ativada por defeito. Claro que, por algum motivo, este pode não querer que a videochamada seja aceite com a câmara ativada. Para evitar estes problemas, o WhatsApp trabalha numa nova funcionalidade que nos permitirá desligar a câmara antes de aceitar uma videochamada.

Conforme descoberto, na última versão beta do WhatsApp para Android encontraram uma nova opção na hora de receber uma videochamada. Esta permitirá desligar a câmara antes de a aceitar, garantindo assim alguma privacidade aos utilizadores.

Evitará surpresas nas videochamadas

Por outro lado, a interface também irá exibir uma mensagem a dizer “aceitar sem câmara” enquanto a câmara estiver desligada. Isto vai deixar claro aos utilizadores que podem iniciar a videochamada sem que a outra pessoa o veja.

Claro que os utilizadores não precisam de se preocupar. A qualquer momento podem ligar a câmara novamente e ter todas as funcionalidades que necessitam. Aqui temos, por exemplo, a possibilidade de desligar a câmara se recebeu uma videochamada e não estava preparado para ser visto, mas alguns minutos depois isso é possível.

Ou seja, quando o utilizador receber uma videochamada poderá ver a outra pessoa, mas esta não o poderá ver porque terá desativado a sua câmara. Curiosamente, esta é uma opção que já está disponível há alguns anos noutras aplicações de mensagens, mas pelo menos agora também a teremos no WhatsApp.