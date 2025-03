Microsoft mata uma das apps mais úteis, mas já há alternativa no Windows

O Microsoft Remote Desktop vai passar a ser somente uma nota na história da Microsoft. Este anúncio do seu fim não surpreende ninguém e a aplicação que o irá substituir foi publicada há vários meses. Ainda assim, muitos não estão contentes com a mudança e até o nome que recebe dá azo a confusão. No entanto, não deverá haver muitos problemas agora porque o Microsoft Remote Desktop já não estará disponível.

Microsoft mata uma das apps mais úteis

A aplicação que substitui o Remote Desktop é o Windows App, e aqui se vê que o nome não deixa clara a sua funcionalidade. A empresa de Redmond apresentou o Windows App como uma aplicação capaz de levar o Windows para Android, iOS, macOS e iPadOS. Agora, com o fim do Remote Desktop, os utilizadores poderão perceber se o que a Microsoft prometeu é uma realidade. Toda a informação útil está entretanto no blog da Microsoft.

Como indicámos, o fim do Remote Desktop não é nenhuma surpresa. No entanto, até ao momento não era conhecida a data em que esta apps deixaria de funcionar em computadores com o sistema operativo da Microsoft. Agora, a gigante de Redmond ofereceu finalmente uma data em que esta aplicação desaparecerá.

A Microsoft indicou que o dia 27 de maio de 2025 será o último dia de existência do Remote Desktop. Todos os utilizadores que utilizam esta aplicação para aceder remotamente aos seus computadores devem começar a migrar para o Windows App para se familiarizarem com o seu funcionamento.

Já há alternativa no Windows, mas não agrada

Ainda não foi especificado como será esta mudança, mas é evidente que a partir de 27 de maio de 2025, o Remote Desktop deixará de receber qualquer tipo de suporte da Microsoft. Isto significa que deixará de ser atualizado e, claro, qualquer bug que possa ser encontrado também não será corrigido.

Tudo parece indicar que a Microsoft pode bloquear o acesso a esta ferramenta em favor dos utilizadores que utilizam o Windows App. A situação coloca em alerta todos aqueles utilizadores que utilizam o Remote Desktop para aceder aos seus computadores a partir de outros locais, obrigando-os a procurar alternativas.

Este pode ser o momento perfeito para os utilizadores encontrarem outras aplicações ou serviços que ofereçam controlo total sobre o seu computador, como o Ambiente de Trabalho Remoto. Entre as opções mais faladas está o TeamViewer, mas outras merecem a atenção dos utilizadores para esta função.