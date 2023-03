WhatsApp prepara novidade inspirada na concorrência. Descubra qual é!

O ritmo a que o WhatsApp revela novidades é alucinante. Quase todos dias surgem novidades e melhorias, que estão a ser preparadas para serem testadas e reveladas. Uma das melhorias mais esperadas está agora mais perto de chegar e foi mostrado como será apresentada a quem a usar. Falamos da possibilidade de editar mensagens.

A Meta e os seus programadores têm dado aos utilizadores um controlo maior sobre as mensagens que enviam. Estas podem agora ser eliminadas para todos os utilizadores de uma conversa do WhatsApp, quer no momento, quer mais tarde, de forma totalmente automática e sem qualquer intervenção.

Isto pode se usado quando as mensagens enviadas não estão corretas ou simplesmente foram enviadas para os destinatários errados. Podem também garantir a privacidade dos utilizadores ao ser escolhida a opção para a eliminação automática de todas as que forem trocadas.

Ainda assim, há espaço para melhorias e novidades no WhatsApp, algo que já se sabia estar a ser preparado há algum tempo, mas parecia parado. Falamos da possibilidade de editar todas as mensagens enviadas, algo que depois será apresentado em todos os destinatários.

A mais recente versão de testes do WhatsApp para iOS mostra agora um alerta sempre que uma mensagem for editada. Esta não está ainda acessível, mas foi possível ativar, revelando o que será mostrado após uma edição. Naturalmente que esta deverá chegar também ao Android.

O que foi revelado deixa ver também uma particularidade desta nova funcionalidade, o que poderá condicionar a sua utilização assim que for lançada. As mensagens alteradas apenas vão ser apresentadas aos utilizadores que tiverem a mais recente versão do WhatsApp.

A possibilidade de editar mensagens é certamente uma das funcionalidades mais pedida pelos utilizadores. Permite corrigir rapidamente um erro numa mensagem, evitando o processo de a apagar e voltar a escrever sem erros ou falhas.