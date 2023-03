Todos conhecem o jogador do PSG, Neymar, uma das grandes estrelas do futebol mundial. Este jogador teve agora um momento único numa live na Twitch, ao perder um milhão de euros numa simples aposta. A sua reação esteve ao nível do valor perdido e esse momento tornou-se viral na Internet.

Neymar perdeu 1 milhão de euros numa aposta

Afastado dos relvados por uns bons meses, Neymar tem ocupado o seu tempo a fazer lives no Twitch. Nestas transmissões está a promover um dos seus parceiros, uma casa de apostas online, onde mostra como usar e quais os jogos de azar que estão disponíveis.

Foi precisamente numa dessas lives na Twitch que Neymar teve um momento único, mesmo para uma figura do seu estatuto. Em poucos segundos conseguiu perder um milhão de euros numa única aposta. A sua reação foi também única e o atleta mostrou bem o que lhe ia na alma no momento.

Se num primeiro momento parece estar a começar a chorar de desespero, rapidamente mudou para uma reação completamente diferente. Começou a rir e a ser gozado pelos amigos, que rapidamente entraram na "brincadeira" que tinha acabado de acontecer.

A live da Twitch tornou-se viral na Internet

A reação final, que se tornou já viral na Internet e está a ser partilhada e comentada por muitos, foi também única. O jogador do PSG anunciou, provavelmente em jeito de brincadeira, que irá abrir um canal no YouTube a explicar como perder dinheiro, muito dinheiro.

Se para a grande maioria esta é uma quantia muito elevada, a verdade é que para Neymar não o é. O craque do futebol consegue receber esse valor em apenas 1 semana de trabalho no clube francês, mesmo que lesionado, como está agora e deverá manter-se nos próximos meses.

Apesar deste contratempo que para Neymar deverá ter sido menor, o atleta tem estado debaixo da atenção. A sua conta do Twitter foi comprometida na passada 3.ª feira, tendo o hacker zestyx64 partilhado várias mensagens, que curiosamente eram de apoio. Esta situação está ainda a ser avaliada pela rede social.