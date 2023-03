O Windows 7 tem estado a manter-se ativo mais do que era esperado. Muito software já o abandonou, mas há quem insista em ficar ativo e presente no sistema da Microsoft, que foi descontinuado. A Mozilla tinha planos pouco claros, mas agora mostrou tudo. Garante que o suporte será mantido por mais 1 ano.

Mozilla garante que o Firefox se mantém no Windows 7

Apesar de ter perdido o suporte da Microsoft, tanto o Windows 7 como o Windows 8 continuam a ser usados por muitos utilizadores. Estes estão na verdade a arriscar a sua segurança ao manter estes sistemas ativos e expostos a falhas de segurança e a muitos ataques.

Com uma preocupação grande no software, muitos procuram manter as suas apps favoritas, como é o caso dos browsers. Se a Google já revelou que o Chrome abandona em breve o Windows 7, a Mozilla tem dado informações contraditórias sobre o tempo que ainda vai garantir suporte.

Numa resposta dada num fórum de desenvolvimento e suporte do Firefox, ficou claro o que acontecerá. O browser da Mozilla continuará a ter suporte por mais de 1 ano, ou seja, terminará apenas no terceiro trimestre de 2024. Este estende-se também ao Windows 8.

Windows 8 da Microsoft vai ter acesso a esta versão

A forma de conseguir o prolongar do suporte vem com o Firefox 115 ESR (Extended Support Release). O lançamento desta versão é esperado para o dia 4 de julho de 2023. Não existe ainda uma data definida para o fim do suporte para os sistemas das Microsoft.

De notar que a versão ESR não é uma versão normal do Firefox e que muitos usam no dia a dia. Esta é focada em grandes organizações e não apresenta as últimas funcionalidades aos utilizadores, oferecendo antes as últimas correções de segurança e estabilidade, necessárias para quem estiver a usar o Windows 7 ou o Windows 8.

A decisão da Mozilla garante que este browser deverá ser o único a suportar o Windows 7 e o Windows 8. A Google e a Microsoft já tomaram a decisão de abandonar este sistema, o que leva a que outras apps tenham de seguir o mesmo caminho, como aconteceu com a Steam.