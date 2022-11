A Microsoft já decidiu que o Windows 7 e o 8.1 vão terminar. Estes sistemas têm já sucessores, mas há ainda quem pretenda continuar a sua utilização. Esta situação pode trazer problemas, mas a Mozilla decidiu dar mais tempo aos utilizadores.

Os browsers têm um papel importante em qualquer sistema operativo e por isso a sua presença é essencial. Depois da Google se pronunciar e anunciar o fim do suporte, é agora a vez da Mozilla, que vai ter uma decisão contrária.

Manter um browser num sistema que está descontinuado por ser uma fonte de problemas. Para além de manter-se num sistema que acaba por ficar desatualizado, obriga-se a atrasar novidades que não são suportadas por diversas razões.

A Google já tomou a sua posição no que toca ao Windows 7 e ao 8.1, com o fim a ter já uma data bem definida. Será em fevereiro de 2023, com a chegada da versão número 110, que os utilizadores perdem o suporte.

Como uma concorrente de peso, a Mozilla ainda não se tinha manifestado sobre o Firefox e o seu suporte. Essa decisão surgiu agora, com base no que os seus programadores entendem ser o mais lógico. A decisão é mesmo manter o Firefox por mais algum tempo.

Do que é revelado, existiam 2 possíveis cenários para o Firefox no Windows 7 e 8.1. O primeiro passava por terminar o suporte no início de 2023, tal como a Google fez e o segundo prolongava este suporte por mais alguns meses.

A decisão recaiu na segunda alternativa, sendo o suporte mantido, pelo menos até agosto de 2023. Esta escolha baseia-se no facto de que por essa altura será lançada a próxima versão LTS, o que garante aos utilizadores mais algum tempo de forma indireta.

Esta é uma decisão que certamente agradará a todos o que pretendem manter o Windows 7 ou o 8.1 por mais algum tempo. Será também a garantia de ganhar mais alguns utilizadores, que na ausência do Chrome vão procurar alternativas. Ainda assim, convém lembrar que manter um browser ou um SO desatualizado traz um leque de problemas granges.