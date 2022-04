A Xiaomi tem estado muito ativa no que toca às suas atualizações do Android e em especial da MIUI. Esta é a sua versão personalizada do sistema da Google e a plataforma onde são apresentadas muitas das funcionalidades extra.

Com as notícias a ganharem volume sobre a próxima atualização, é hora de surgirem novidades sobre a MIUI 13.5. Ainda não se sabem muitos detalhes, mas o novo logótipo surgiu agora e mostra uma mudança importante por parte da Xiaomi.

Lançada há cerca de 4 meses, a mais recente da MIUI está ainda a ser disponibilizada nos smartphones da Xiami. Esta versão irá em breve dar lugar a uma nova atualização, criada para melhorar a oferta e corrigir alguns problemas.

Ainda não se conhece muito do que está a ser preparado pela Xiaomi, mas sabe-se que a aposta da marca será grande. A provar isso está o novo logótipo da MIUI 13.5, que foi agora descoberto. A proximidade à versão anterior é óbvia, mas com diferenças significativas.

A primeira alteração é mesmo a mudança no segundo dígito. Este tem agora uma representação dupla, não se assumindo apenas como um 43, mas sendo também um 5. É desta forma que vai ser representada a versão 13.5 da MIUI.

Em segundo lugar, e esta é a parte mais visível, há uma mudança visível nas cores usadas pela Xiaomi neste logótipo. O azul é agora a cor dominante e está presente em muitas mais partes desta nova proposta da marca.

Por agora a MIUI 13.5 está ainda sem uma data prevista para ser lançada. Ainda assim, sabe-se que esta nova versão está a ser criada com muito detalhe e focando-se em especial na interface e no que esta vai oferecer aos utilizadores.

Estas são boas notícias e mostram que a MIUI 13.5 está a ser preparada e deverá ser apresentada em breve. A Xiaomi dá assim indicações claras de que continua a apostar nas atualizações e em manter os seus smartphones com as mais recentes versões, melhorias e correções.