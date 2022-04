A situação na Ucrânia levou a que muitas empresas tomem posições fortes contra a Rússia. A maioria destas simplesmente bloqueia os seus serviços neste território ou termina as suas atividades como uma forma de protesto.

Foi isso que a Google fez com a maioria dos seus serviços, indo ao ponto de tentar bloquear a utilização do Android. Uma nova ação parece ter estado agora a ser tomada, ao passar a mostrar no Google Maps as bases e outros ativos militares da Rússia. Mas será mesmo assim?

Bases militares à vista na Rússia?

Desde sempre que a Google tem uma posição firme no que toca ao Maps. Certos locais, de importância estratégica para muitos países são simplesmente bloqueados neste serviço de mapas, aparecendo apenas como áreas desfocadas e com pouca informação.

Esse processo parecia estar a ser revertido no que toca ao território da Rússia, deixando à vista muitos complexos militares do país. A informação surgiu no Twitter, relatado por várias contas, que davam assim conta desta suposta alteração.

Google Maps has stopped hiding Russia’s secret military & strategic facilities. Allowing anyone in the public to view.



Open sourcing all secret Russian installations: including ICBMs, command posts and more with a resolution of 0.5m per pixel. pic.twitter.com/K77t0gmt3J — OSINT UK (@jon96179496) April 18, 2022

Google Maps não mudou a sua postura

As imagens partilhadas mostravam várias bases do exército, centros de lançamento de mísseis balísticos intercontinentais, postos de comando e até outras áreas secretas. Foram inicialmente publicadas pela conta @ArmedForcesUkr, sendo frequentemente citada pela imprensa internacional.

Estas imagens pareciam reais e tinham um grau de detalhe grande, abrindo assim a porta a informação confidencial e muito sensível. A confiança era tal que esta publicação foi referenciada em vários meios de comunicação internacional.

Nada mudou com a situação na Ucrânia

Confrontada com esta nova situação no Google Maps, a gigante das pesquisas reagiu de imediato. Numa publicação no Twitter referiu que "não fizeram nenhuma alteração de desfoque nas suas imagens de satélite na Rússia". Avançou ainda que as imagens disponíveis estão assim visíveis há vários anos neste serviço.

Não é anormal a Google tratar locais sensíveis com este procedimento de pixelização de imagens. O que não seria lógico é esta alteração por parte do Maps, expondo assim informação militar sensível da Rússia, mesmo que como uma forma de pressão contra a situação na Ucrânia.