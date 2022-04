Mesmo com o Windows 11 já a ser instalado a um bom ritmo, a Microsoft não deixa de apostar no Windows 10. Este é ainda um sistema operativo que está a ser usado por muitos utilizadores, precisando de novidades e de algumas correções.

Assim, e seguindo o seu ciclo de atualizações, a Microsoft acaba de anunciar que a versão 21H2 está finalmente disponível para todos, depois de ter estado a ser libertada de forma gradual e controlada para evitar problemas.

Após muitos anos de domínio do Windows XP e do Windows 7, o Windows 10 tem já um lugar de destaque na Internet. Este é atualmente o sistema operativo mais usado nos computadores e isso dá-lhe uma responsabilidade acrescida no que toca à sua manutenção.

A Microsoft tem garantido essas atualizações e a mais recente, marcada como 21H2, estava ainda num processo de avaliação e de correção de problemas. Esse momento terminou e agora esta build está finalmente acessível a todos os utilizadores.

Foi na página Windows 10 Health Dashboard que a Microsoft anunciou que a build 21H2 está finalmente disponível para todos e, fazendo parte do processo, acessível a todos para a instalarem. Para tal, e como é normal nos produtos da Microsoft, deve ser usado o Windows Update.

Esta não é uma atualização nova e tinha sido apresentada em novembro do ano passado. Chega agora a uma maturidade elevada e livre de problemas, que foram entretanto resolvidos e corrigidos. Só com estas melhorias e correções a Microsoft tomou a decisão agora anunciada.

Importa recordar que esta atualização deverá ser instalada com alguma brevidade. A versão mais usada, a 20H2 irá perder o suporte da Microsoft já no próximo dia 10 de maio e como tal importa garantir as atualizações de segurança necessárias.

Há ainda, naturalmente, a possibilidade de ser realizada a atualização para o novo sistema, o Windows 11. A Microsoft anunciou que apenas dará suporte ao Windows 11 até ao dia 14 de outubro de 2025, data em que irá terminar todo os desenvolvimentos ou melhorias.