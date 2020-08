O TikTok tem estado no centro da mais recente batalha entre os EUA e a China. A app da rede social dedicada ao vídeo está prestes a ser banida no território americano e a Microsoft tenta a todo o custo trazê-la para a sua alçada, em moldes que ainda vão ser definidos.

Estes problemas todos poderia ter um impacto negativo nesta app e neste serviço, mas a verdade é que aconteceu o contrário. O TikTok foi a app mais descarregada e instalada nas plataformas móveis, dando continuidade ao seu domínio nesta área.

O TikTok continua a crescer como app mais instalada

Desde que foi apresentada em 2016 que o TikTok tem cativado os utilizadores. Esta rede social baseada na partilha de pequenos vídeos tem conseguido crescer e tornar-se para muitos uma referência na área e competindo com os maiores.

O seu crescimento e a sua origem, na China, tem sido a fonte dos seus maiores problemas recentes, com uma vontade expressa dos EUA em banir a sua utilização no seu território. Ainda assim, esta foi a app mais instalada no mês de julho, tanto na Play Store como na App Store.

Domínio total na Play Store e na App Store

Esta posição agora revelada pela Sensor Tower segue em linha com os últimos meses. Já antes o TikTok tinha já conseguido alcançar o topo da lista das apps mais instalada nas diferentes lojas de apps móveis. Também era a que mais receita estava a gerar.

A concorrência aproveita os problemas nos EUA

Mesmo com esta posição de topo, o TikTok tem enfrentado problemas nos EUA e noutros países. Sendo uma app de uma empresa chinesa, o governo americano desconfia da forma que os dados dos seus utilizadores estão a ser tratados.

Assim, e ainda durante este processo que pode levar à compra de parte do TikTok, foi a sua concorrência que mais aproveitou. As apps que lutam diretamente ganharam um crescimento grande no território americano, com o Triller e o Byte a subir 1.227% e 418%.

Há ainda muito para se saber sobre o desenlace final dos problemas do TikTok. Os EUA procuram a todo o custo que seja comprado ou banido do seu território, para assim garantir que não pode ser usado. Desta forma, entendem os políticos americanos, os dados dos utilizadores ficam salvaguardados.