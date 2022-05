TikTok também quer entrar no mundo dos jogos e já está a realizar testes

O TikTok é uma aplicação conhecida sobretudo pela exibição de vídeos rápidos. A app ganhou mais popularidade durante o confinamento provocado pela pandemia da COVID-19 uma vez que muitas pessoas usaram a plataforma para partilhar os seus talentos e criações e, no fundo, foi mais uma maneira de unir a população, mesmo que num formato virtual.

Mas há agora novas informações que indicam que o TikTok não quer ser 'apenas' uma aplicação de vídeos, mas está sim também interessado em iniciar-se no segmento dos jogos. Para tal, a empresa da ByteDance já estará a realizar alguns testes no Vietname.

TikTok quer pôr os utilizadores a jogarem na app

De acordo com a informação exclusiva da Reuters, o TikTok também quer entrar no mundo dos jogos, com o objetivo de levar os utilizadores a jogar na sua aplicação. Para isso, a empresa já se encontra a realizar alguns testes no Vietname de forma a dar um "grande impulso nos jogos", segundo referiram quatro pessoas familiarizadas com o assunto.

Com base no que foi referido, a inclusão de jogos na plataforma chinesa iria, sem dúvida, aumentar a receita em publicidade e também a quantidade de tempo que os utilizadores passam na app. Recordamos que o TikTok já conta com mais de 1 mil milhão de utilizadores ativos mensalmente.

O Vietname foi escolhido para esta fase de testes muito possivelmente devido à grande quantidade de pessoas na região com experiência em tecnologia e que têm menos do que 35 anos de idade. No entanto, as fontes também indicaram que o TikTok pretende ainda lançar jogos na zona do Sudeste Asiático, algo que poderá acontecer já no terceiro trimestre de 2022. As pessoas que revelaram as informações pediram anonimato, uma vez que as novidades ainda não foram divulgadas oficialmente.

À Reuters, um representante da app chinesa disse que a empresa testou a possibilidade de levar jogos HTML5, como forma de minijogo, para a aplicação, através de parcerias com empresas criadoras, como a Zynga. No entanto recusou-se a comentar os planos e projetos que tem a decorrer no Vietname. Num e-mail em resposta à agência de notícias, o representante referiu que:

Estamos sempre a procurar formas de enriquecer a nossa plataforma e testar regularmente novos recursos e integrações que agreguem valor à nossa comunidade.

Por sua vez, para já, a empresa mãe ByteDance ainda não respondeu aos pedidos de comentários.