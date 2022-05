O Windows 11 tem estado a ser melhorado de forma acelerada e a receber muitas novidades da Microsoft. Estas chegam por vezes de forma tímida e sem serem visíveis por todos os utilizadores e todas as funções.

Claro que a avaliação constante deste sistema deteta estas alterações e tende a torná-las públicas, É assim que foi detetada uma novidade, que vai mudar a pesquisa no Windows de forma completa, trazendo-a para o centro do ecrã.

A pesquisa do Windows é um elemento fulcral para muitos utilizadores. Dependem deste elemento para encontrar tudo o que precisam, não apenas dentro do Windows, mas também na Internet e em outros locais importantes para o Utilizador.

Na build 25120, apresentada há poucas horas, traz uma novidade importante. Esta versão estreia a presença de uma forma mais simples de pesquisar, ainda que por agora esteja ainda inacessível para todos os utilizadores do Windows 11.

Windows 11 25120 has a new desktop search box (vivetool addconfig 37969115 2). Results are always shown in Microsoft Edge, ignoring the configured default browser. pic.twitter.com/DVYiyU41wl — Rafael Rivera (@WithinRafael) May 19, 2022

Descoberta, ainda que por acaso, confirma que a Microsoft trouxe agora para o centro do desktop uma barra de pesquisa bem no meio do centro deste sistema. Esta está associada ao Windows 11 e por isso mostrará os resultados do sistema em primeiro lugar, seno depois alargado à Internet e a outros locais.

Esta novidade não está ainda ativa para os utilizadores do programa Insider do Windows 11. Ainda assim, com a ferramenta certa, o ViveTool, é possível ativar esta novidade e assim explorar o que tem para oferecer aos utilizadores.

Curiosamente, e ao explorar esta nova pesquisa é facilmente visível, a Microsoft voltou a alterar onde apresenta os resultados. Está novamente a vincular o utilizador ao Edge e a ignorar o que está definido de forma central no Windows 11.

Há ainda um longo caminho a fazer para se poder ter acesso a esta novidade do Windows 11. A Microsoft vai continuar a desenvolver esta função e provavelmente a aumentar as funcionalidades que tem disponível, para depois a tornar mais universal.