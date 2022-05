A bem conhecida e até temida por muitos a Pwn2Own está a acontecer em Vancouver, no Canadá. Este é o local onde muitos produtos são testados e avaliados no que toca à segurança, sendo reveladas muitas falhas importantes.

A Pwn2Own deste ano já revelou muitas falhas, com vários gigantes a terem caído nas mãos dos hackers. Teams, Windows 11 e até um Tesla já foram alvo dos atacantes, que aqui revelam como podem ser exploradas as falhas.

O evento deste ano tem-se mostrado um verdadeiro sucesso no que toca à descoberta de falhas no software e até no hardware. Apenas no primeiro dia foram arrecadados 800 mil dólares em prémios, distribuídos por várias equipas.

Quem lidera é a equipa STAR Labs, que revelou várias falhas principalmente de software. Não existe uma empresa que seja mais visada, mas sabemos que o Teams e o Windows 11 são dois dos grandes softwares que têm falhas a serem exploradas. No segundo caso, existem vários pontos de falha, que devem agora ser resolvidos.

As we are wrapping up #Pwn2Own Day 2, we wanted to share the schedule for the final day of competition! If you are onsite, we encourage you to come by! #P2O15 pic.twitter.com/vCaB3DJBUG