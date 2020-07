Smartphone Google Pixel 4 XL tem um problema grave de bateria

O Pixel 4 XL da Google foi lançado há relativamente pouco tempo e tudo indicava que seria um sucesso da empresa da Califórnia. No entanto já há algumas queixas por parte dos utilizadores.

De acordo com as reclamações, os smartphones têm um sério problema de bateria que, por sua vez, tem um impacto na parte traseira do equipamento, danificando-o.

Google Pixel 4 XL apresenta um grave problema na bateria

A gama Pixel 4 foi lançada ao público em outubro do ano passado, e as expetativas eram boas em relação ao novo equipamento da Google.

No entanto vários utilizadores dos smartphones Google Pixel 4 XL têm vindo a notar um problema com a bateria deste modelo. Segundo as queixas dos donos dos equipamentos, a parte traseira do telefone está a soltar e a causa é bateria inchada.

Numa das queixas pode ler-se o seguinte:

Eu tenho o meu 4XL desde que foi lançado e só agora percebo que o painel traseiro está a sair lentamente. É como se a cola estivesse a enfraquecer e as partes a separar-se lentamente. Está a começar no canto superior direito

De acordo com uma publicação deixada já anteriormente na plataforma Reddit pelo gerente da uBreakiFix, parceiro de reparações autorizado pela Google, este levantamento da peça traseira deve-se exatamente a problemas de bateria que são causados por “conectores de baixa qualidade“. Na sua opinião, estes conectores de bateria presentes em muitos smartphones Pixel 4 XL são frágeis e danificam-se mesmo durante uma utilização normal.

Para além disso, o gerente adianta também que este é um grave problema no Pixel 4 XL e não consegue compreender porque é que a Google não o corrige adequadamente.

De todos os utilizadores queixosos, nem todos conseguiram uma substituição dos componentes, mesmo estando o equipamento dentro da garantia.

Os problemas relacionados com a bateria dos equipamentos pode levar a consequências mais graves, como por exemplo um incêndio. No entanto, até ao momento, a Google ainda não reconheceu oficialmente o problema.

