Logitech Mobi Fold: o primeiro rato dobrável da marca que pode ir para todo o lado

A Logitech apresentou o Mobi Fold, o seu primeiro rato com mecanismo de dobragem, pensado para profissionais em movimento. Compacto, silencioso e com autonomia de 30 dias.

A Logitech é conhecida pelos seus periféricos de qualidade, mas, desta vez, decidiu resolver um problema concreto, identificado por si.

Segundo dados da empresa, 72% dos profissionais possuem um rato, mas apenas 26% o utilizam fora de casa. O Mobi Fold nasce para preencher essa lacuna.

Um rato que dobra

O grande destaque do novo Mobi Fold é o seu mecanismo de dobragem. Ao abrir o rato, este liga-se automaticamente; ao fechar, desliga-se.

Dobrado, cabe facilmente num bolso de casaco ou numa mala pequena, sem ocupar espaço nem peso desnecessário. A Logitech garante que a dobradiça foi testada para resistir a 15 anos de uso diário, pelo que os utilizadores não precisam de temer que o mecanismo se estrague com o tempo.

Apesar do tamanho reduzido, o Mobi Fold conta com scrolling tátil adaptativo, dois botões personalizáveis via a aplicação Logi Options+, e cliques silenciosos.

A Logitech afirma ainda que o uso do rato reduz a tensão muscular em 22% face ao trackpad do portátil, um argumento de peso para quem passa horas a trabalhar fora do escritório.

A autonomia é um dos pontos fortes deste rato dobrável, com a Logitech a prometer até 30 dias de uso com uma carga completa. Mais impressionante ainda é que um minuto de carga é suficiente para 22 horas de utilização.

Conectividade e compatibilidade do rato dobrável

O Mobi Fold liga-se a até três dispositivos em simultâneo via Bluetooth, com suporte para Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS e Linux.

Disponível por cerca de 80 euros, este dobrável é o primeiro dispositivo de entrada da Logitech com certificação Fast Pair, o que permite uma ligação instantânea com dispositivos Android compatíveis.

A versão para empresas, o Mobi Fold for Business, inclui ainda um recetor Logi Bolt USB-C para ligações sem fio mais seguras e estáveis.

Logitech Mobi Fold