Watch Dogs Legion mais uma aposta da Ubisoft

A Ubisoft tem estado atarefada tendo variados jogos em desenvolvimento para breve e com expetativas bem grandes.

É o caso de Watch Dogs Legion, que representa o terceiro jogo da série, que apresenta a tecnologia no centro da ação.

Num futuro próximo, Londres encontra-se numa fase decadente (será do Brexit?). Existe um sistema de vigilância constante e global que controla tudo e todos e as pessoas encontram-se insatisfeitas com essa falta de privacidade.

No entanto, a própria cidade encontra-se sob uma ameaça maior. A Albion, uma organização de segurança privada domina as ruas e criou um gigante sindicato do crime na capital inglesa.

Londres precisa de uma Resistência

É neste cenário de enclausuramento e de prisão dos habitantes de Londres que surge o jogador. Em Watch Dogs Legion, o jogador vai tentar criar um sistema de resistência contra a situação.

E aqui entra em cena uma novidade que a Ubisoft Toronto implementou em Legion: o jogador poderá contratar qualquer pessoa que encontre nas ruas para a sua resistência (DedSec).

Play as Anyone

Segundo a Ubisoft, cada habitante da cidade (que é um gigantesco open-world) encontra-se irrepreensivelmente detalhada e com um nível de simulação extremamente profunda, dando-lhe quase que conteúdo de uma pessoa real.

Mas o que quer dizer isto? Acima de tudo quer dizer que cada NPC do jogo vai ter uma vida persistente e válida que simula a vida e passado de uma pessoa real. Cada NPC terá uma vida própria, uma história e experiências passadas. Enfim, cada habitante será uma pessoa e não apenas um fantoche a passear pelas ruas.

É claro que isto requer um grande esforço, nomeadamente ao nível de processamento, pois se cada habitante é um caso independente e com uma existência persistente, significa que, o processamento das rotinas de cada habitante será puxado, pois, terá de ser multiplicado pelo número total de habitantes da cidade.

Mas o mais importante em cada um destes habitantes da cidade, é que cada um terá as suas próprias habilidades. Por exemplo, um hacker consegue hackear sistemas informáticos, enquanto um racer ilegar tem acesso a carros velozes,…

O jogador terá então de criar um movimento de resistência e para tal vai ter de recrutar habitantes da cidade, à medida que os vai conhecendo. Isto quer dizer que tanto pode recrutar um polícia, como um agente do MI5, ou um hacker, ou um racer ilegal, ou um jogador profissional, ou uma simples avozinha… as possibilidades são inúmeras.

Após entrarem na equipa, o jogador poderá então usá-los para as várias missões que o jogo lhe irá apresentar. Esta possibilidade de jogar com praticamente qualquer habitante da cidade (Play as Anyone) será a principal fonte de inovação que o jogo terá, e que mais expetativas traz.

Watch Dogs Legion será lançado em outubro para PlayStation 4, Xbox One e Windows PC sendo lançado mais tarde para as consolas de Próxima Geração.