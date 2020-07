InfoCursos: Já está disponível toda a informação dos cursos superiores

É já no próximo dia 7 de agosto, que se dá início à primeira fase das candidaturas ao ensino superior. Se para muitos o caminho já está definido, para outros ainda existem certamente algumas dúvidas relativamente ao curso que escolher.

Para ajudar nessa escolha, existe o portal InfoCursos que disponibiliza informação de todos os cursos superiores do país.

O Portal InfoCursos já está disponível na sua versão para 2020 e apresenta dados e estatísticas sobre os cursos de Técnico Superior Profissional (TeSP), de Licenciatura 1.º ciclo, de Mestrado Integrado e de Mestrado 2.º ciclo ministrados em estabelecimentos de ensino superior portugueses.

A base de dados do portal Infocursos foi atualizada este sábado, informou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). A plataforma reúne informação estatística sobre 3.800 cursos superiores, públicos e privados, em tópicos como a taxa de abandono e de desemprego, ou ainda a distribuição de alunos inscritos por sexo, idade ou média final de curso.

No separador “Estatísticas do curso” é apresentada informação para todos os cursos que tiveram alunos inscritos no 1.º ano, pela 1.ª vez, no ano letivo 2020/121, conforme os dados reportados à Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, pelos estabelecimentos de ensino superior, através do inquérito RAIDES. Não são apresentadas estatísticas para os cursos de ensino militar ou policial.

A taxa de desemprego registado entre estudantes do ensino público é agora de 3,3% quando em 2015 se assinalavam 8,6%. Para os estudantes do privado, a evolução foi ainda melhor nesse período: de 12,7% de registos no IEFP para 3,9% no ano a que reporta a versão 2020 do Infocursos (2019).

No separador “Dados do curso” é apresentada a informação constante no Guia das Provas de Ingresso de 2019, da Direção-Geral do Ensino Superior, para os cursos de Licenciatura 1.º ciclo e de Mestrado Integrado.

O site do Inforcursos é gerido pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, com o apoio da Direção-Geral do Ensino Superior.

InfoCursos