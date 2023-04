Quem usa o Android Auto tem certamente o Waze presente no smartphone e esta app a ser usada de forma constante. Este serviço é capaz de oferecer a ajuda que muitos precisam no trânsito. Agora, infelizmente, surgem queixas que o Waze estará a trazer problemas com os consumos de bateria a todos os que o usam dentro do Android Auto.

O Waz funciona mal no Android Auto

O Waze tem estado a ser melhorado de forma constante, ainda mais no que toca à sua utilização no Android Auto. Adaptou-se a todas as novidades que a Google colocou na versão Coolwalk e que está agora a ser disponibilizada a todos os utilizadores deste serviço.

Com melhorias constantes, surgem também alguns problemas associados a estas novas versões do Waze. Estas podem ser pouco visíveis, mas rapidamente acabam por ser detetadas, como aconteceu agora e está a ser reportado por muitos utilizadores nos canais normalmente usados para este fim.

App consome bateria do smartphone

Do que é revelado, e ao contrário do que é esperado, o Waze está a permanecer ativo no smartphone após ser usado no Android Auto. O comportamento que seria expectável de acontecer seria a app ser fechada de forma automática, uma vez que acontece o desligar da consola do automóvel.

Esta situação leva a que os utilizadores não se apercebam de que a app está a ser usada em segundo plano no smartphone. Isso acabará por levar a que existam consumos demasiado elevados da bateria e que surja uma degradação natural do seu desempenho.

Problema na app foi oficialmente reconhecido

A equipa do Waze já veio a público reconhecer o problema, que se sabe estar localizado na versão 4.93.5.11 da app. Esta é a versão mais recente disponível no Google Play e, como esperado, é também a que está a ser mais usada por todos os utilizadores.

Espera-se que a solução surja muito em breve e que a próxima versão do Waze corrija o problema. Até lá, o recomendado aos utilizadores é que não usem o Waze ou, caso o façam, que confirmem que a app não está a ser colocada em segundo plano no smartphone e a consumir bateria de forma desnecessária.