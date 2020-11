Samsung anuncia o Galaxy A12 e Galaxy A02 com ecrã Infinity-V

A Samsung anunciou dois novos smartphones para juntar ao seu extenso catálogo de produtos. Os equipamentos são o Galaxy A21 e o Galaxy A02 que trazem ecrã Infinity-V e uma bateria de 5.000 mAh.

Mas não precisa ir já a correr comprar o seu pois ambos os telefones apenas estarão disponíveis no mercado em 2021.

Há mais dois novos smartphones que fazem parte do vasto portefólio da Samsung. A marca da Coreia do Sul anunciou agora os modelos Galaxy A12 e Galaxy A02s. Ambos os equipamentos trazem ecrã Infinity-V, que se caracteriza por ser similar ao Infinity-U, mas com quatro bordas para alojar a câmara.

Para além disso também contam ainda com o poder de uma bateria de 5.000 mAh de capacidade. Vamos então conhecê-los melhor.

Samsung Galaxy A12

Este modelo traz um ecrã de 6,5 polegadas com resolução HD+ onde vem integrada uma câmara frontal de 8 MP. A traseira é construída de policarbonato, grande parte apresenta uma textura e a restante área é lisa.

Traz um conjunto de quatro câmaras, com a principal de 48 MP, uma grande angular de 5 MP, uma macro de 2 MP e outra de profundidade com 2 MP.

No interior encontra-se um processador octa-core, ainda desconhecido, no entanto suspeita-se do chip Helio P35 da MediaTek. Alguns núcleos contam com clock de 2,3 GHz e os restantes com clock de 1,8 GHz.

Os consumidores terão disponíveis as versões de 3 GB/32 GB, 4 GB/64 GB e 6 GB/ 128 GB havendo ainda possibilidade de expandir o armazenamento.

Traz uma bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 15 W. Conta também com um leitor de impressão digital na lateral, entrada de áudio e porta USB. Para já não há informações sobre o sistema operativo.

O Galaxy A12 virá nas cores preto, azul, vermelho e branco e deverá chegar ao mercado em janeiro de 2021. A versão de 64 GB será vendida por 179 euros, enquanto que a versão de 128 GB custará 199 euros. Ainda não há dados sobre o preço da versão de 32 GB.

Samsung Galaxy A02s

Por sua vez, o Galaxy A02s conta com um ecrã de 6,5 polegadas com resolução HD+. Traz também uma traseira em policarbonato e um elegante design em padrão de diamante. A câmara frontal é de 5b MP e as traseiras são de 13 MP, 2 MP e 2 MP.

O processador não foi revelado mas sabe-se que é um octa-core com clock de 1,8 GHz. Está disponível na versão de 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno, com suporte para expansão até 1 TB. Ao contrário do Galaxy A12, este modelo não traz leitor de impressões digitais.

A bateria também tem uma capacidade de 5.000 mAh e carregamento rápido de 15 W. Estará disponível em preto, azul marinho, branco e vermelho e será posto à venda em fevereiro de 2021 por 150 euros.