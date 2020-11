ANACOM: Preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 6,5%

As telecomunicações são hoje um conjunto de serviços imprescindíveis para qualquer família ou empresa. Apesar das boas ofertas no que diz respeito a serviço, ao nível do preço, em Portugal, já não é bem assim.

Segundo dados do EUROSTAT, entre o final de 2009 e outubro de 2020, os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 6,5%, enquanto que na União Europeia diminuíram 11%.

Preço das telecomunicações baixaram 11% na Europa, mas em Portugal…

Em sentido contrário daquilo que está a acontecer nos países da União Europeia, em Portugal o preço das telecomunicações aumentou 6,5%. O crescimento é significativo, tendo em conta que na União Europeia o valor telecomunicações baixaram cerca de 11%.

As diferenças entre a evolução de preços das telecomunicações em Portugal e na U.E. devem-se sobretudo aos “ajustamentos de preços” que os prestadores implementaram durante vários anos, normalmente nos primeiros meses de cada ano.

Segundo a ANACOM, Portugal continua a registar preços de retalho das ofertas de serviços de comunicações eletrónicas elevados por comparação com os de outros países da União Europeia.

Portugal continua a registar preços de retalho das ofertas de serviços de comunicações eletrónicas elevados por comparação com os de outros países da União Europeia.

Várias organizações internacionais independentes têm efetuado ao longo dos anos comparações internacionais de preços de telecomunicações para o segmento residencial. Os resultados das comparações de preços mais recentes promovidas pela Comissão Europeia são apresentados nos gráficos seguintes (ATENÇÃO: quanto mais baixo o valor do índice, mais elevados são os preços):

Por outro lado, de acordo com o relatório sobre a «Evolução dos preços das telecomunicações», de outubro de 2020, hoje divulgado pela ANACOM, entre os serviços/ofertas considerados, as mensalidades mais baixas são oferecidas pela NOWO em sete casos de serviços/ofertas, enquanto a MEO, NOS e Vodafone apresentaram as mensalidades mais baixas para dois tipos de serviços/ofertas.

De referir que a oferta individualizada de acesso à Internet da NOWO é a que apresenta a mensalidade mais baixa (20 euros). A mensalidade da oferta em questão é, pelo menos, 20% mais barata do que as dos restantes prestadores.

Em comparação com o mês homólogo do ano anterior, destacam-se as seguintes variações de preços (Tabela 1):

Para além disto, destaca-se, em particular, o aumento da mensalidade da oferta triple play da MEO e NOS em 3,3%. A Vodafone procedeu a idêntico aumento de preços. Este aumento será contabilizado em novembro