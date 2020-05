Redmi Note 8 Pro vence Samsung Galaxy S20 Plus em teste gaming [vídeo]

Com tantas ofertas no mercado de smartphones, cada marca tem então que apostar tudo para mostrar aquilo que os seus produtos são capazes. Num recente teste de gaming, o smartphone de gama média Redmi Note 8 Pro conseguiu superar o Samsung S20 Plus, que já é um equipamento de gama alta.

Através de um vídeo em que é jogado o popular PUBG Mobile em ambos os dispositivos, podemos ver algumas diferenças esclarecedoras.

Pela Internet dentro encontramos testes a vários e comparativos a equipamentos cujo objetivo é desafiar determinado produto a mostrar aquilo que vale nalgum aspeto específico.

No entanto grande parte das provas dedicam-se a testar pormenores como por exemplo bateria, ecrã, velocidade, câmara fotográfica, desempenho, entre outros. Os testes comparativos no segmento gaming também existem, mas menor quantidade, e hoje é dessa área que falamos.

Redmi Note 8 Pro bate o GalaxyS20 Plus em teste de gaming

O YouTuber Chong Li decidiu fazer algo fora da caixa. Ou seja, colocou lado a lado dois smartphones de gamas (e preços!) diferentes e comparou o desempenho gaming de cada um deles.

Um dos equipamentos escolhidos foi o Redmi Note 8 Pro, apresentado no ano passado e que é caracterizado como um dos smartphones de gama média com melhor desempenho de 2019. Traz um processador MediaTek Helio G90T e foi especialmente desenvolvido também a pensar nos jogos. O preço ronda os 250 euros na variante de 6GB/128GB.

O segundo dispositivo é o Samsung Galaxy S20 Plus, um dos mais recentes smartphone de uma gama alta, alimentado por um processador Samsung Exynos 990, de 7 nm. Já o valor desta equipamento é cerca de quatro vezes acima do Redmi Note 8 Pro, assentando nos 1 029 euros na versão 4G e 1 125 na modalidade 5G.

Mas vamos ao que interessa. O jogo escolhido para determinar o desempenho gaming destas duas poderosas máquinas foi o popular PUBG Mobile. Em suma, este foi o jogo para smartphone que mais gerou dinheiro em fevereiro deste ano, e apresenta-se como um título de alto nível gráfico.

Veja o vídeo:

De acordo com a análise feita a este teste, ambos iniciaram o jogo com uma taxa de 60 fps, tendo-se esta mantido praticamente sempre estável no Redmi Note 8 Pro por 30 minutos.

Já no Samsung Galaxy S20 Plus, passados 10 minutos essa taxa caiu para os 50 pfs. Após 20 minutos de teste, o Exynos 990 do Galaxy S20 Plus balançava entre os 40 fps e 50 fps, sendo que por vezes voltava aos 60 fps. Essa instabilidade manteve-se até aos 30 minutos de jogo.

A bateria e o sobreaquecimento podem ser uma das razões deste resultado, sendo que este é um problema apontado aos processadores Exynos já há algum tempo. O Redmi Note 8 Pro baixou de 97% de bateria para 87% e atingiu 41.6º de temperatura. Já o Galaxy S 20 Plus iniciou o teste com bateria a 71% e terminou com 58%, chegando aos 43º de temperatura.

Qual a sua opinião acerca do resultado deste teste?