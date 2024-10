Quem troca mais rápido de smartphone, os utilizadores de Android ou de iPhone?

Uma das razões pra o abrandamento das vendas de smartphones é a opção de reter os equipamentos por mais tempo. Ainda assim, as trocas acontecem a cada novos modelos. Para responder à questão de quem troca mais rápido de smartphone, foi feito um estudo e a resposta já existe. Será que são os utilizadores de Android ou de iPhone?

Quem troca mais rápido de smartphone?

De acordo com um inquérito realizado pela CIRP, os utilizadores do Android são mais rápidos a desencadear a atualização do que os utilizadores do iPhone. 57% dos utilizadores de Android que responderam ao inquérito disseram que mantiveram o seu último telefone durante menos de dois anos, em comparação com 34% dos utilizadores de iPhone que mantiveram o seu dispositivo anterior durante menos de dois anos.

No outro extremo do espectro, apenas 21% dos utilizadores do Android mantiveram o último telefone durante mais de três anos. Compare isto com os 32% de utilizadores do iPhone que mantiveram o telefone anterior durante mais de três anos. Existem várias razões para isso.

Os dispositivos Android estão disponíveis numa variedade de gamas de preços diferentes e alguns dos modelos de preços mais baixos não são fabricados com a qualidade de construção ou especificações que permitiriam que fossem utilizados durante três anos ou mais.

Serão os utilizadores Android ou iPhone?

Além disso, com os modelos Android mais baratos, um utilizador conseguirá atualizar para um novo smartphone sem esperar até três anos. Algumas destas compras podem ser baseadas em recursos. Os telefones Android são fabricados por tantos fabricantes diferentes que os utilizadores podem decidir mudar para uma marca diferente para comprar um telefone com características novas ou específicas.

Estudos anteriores também descobriram que os iPhones tendem a reter mais valor. Embora a Samsung e a Google ofereçam sete atualizações do Android para os seus principais telefones, quase em linha com a política de atualizações do iOS da Apple, a maioria dos telefones Android perde o suporte antes do iPhone.

Os que gostam de comprar smartphones usados ​​para aproveitar preços mais baixos têm uma variedade atraente de telefones Android relativamente novos. Os resultados da pesquisa indicam que os utilizadores do Android negociam inúmeros telefones com menos de dois anos. Devem ser alimentados por um processador produzido recentemente e ter outras especificações que não são muito diferentes das disponíveis nos telefones Android atuais.