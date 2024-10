DXOMARK avaliou ecrã do iPhone 16 Pro Max e deixou-o bem longe da concorrência

A Apple tem um historial único do seu iPhone na DXOMARK. Por isso espera-se que o iPhone 16 Pro Max estabeleça novos resultados. A verdade é não é isso que é visto e há uma nova análise, desta vez ao ecrã. Os resultados desapontam, colocando o iPhone 16 Pro Max longe do topo e do Galaxy S24 Ultra e até atrás do iPhone 15 Pro Max. Conheça o resultado dos testes.

Os pontos positivos do ecrã do iPhone 16 Pro Max

Uma das características de destaque do ecrã do iPhone 16 Pro Max foi a precisão das cores. Quer esteja em ambientes interiores ou exteriores, as cores permanecem fiéis à vida. O dispositivo ofereceu níveis de brilho adequados em ambientes interiores e exteriores e alcançou um pico de luminância sob luz solar de 2.268 cd/m2 (modo de alto brilho).

Embora o iPhone 16 Pro Max possa não atingir o pico de luminância de alguns dos seus concorrentes, ainda assim teve um bom desempenho em condições desafiantes. Ver vídeos neste smartphone em ambientes interiores foi particularmente confortável, com uma renderização excecional de conteúdos de vídeo SDR e HDR vibrante e bem detalhado.

Nem tudo correu bem nos testes da DXOMARK

Uma desvantagem do iPhone 16 Pro Max foi o ajuste automático da luminosidade em condições de pouca luz. Nos modelos anteriores e concorrentes, os níveis de brilho eram mais baixos. Nestas situações, os contrastes pareciam planos e as cores desbotadas, apesar do aumento da saturação das cores. Os utilizadores podem ajustar o nível de brilho para melhorar a renderização segundo as suas preferências.

Embora o dispositivo oferecesse uma experiência de toque suave e responsiva, apresentava alguns problemas. Ocorreram toques acidentais com a palma da mão ao segurar o telefone no modo de paisagem, o que pode ser frustrante durante a reprodução do vídeo. Além disso, ao segurar o telefone com uma mão e tocar no botão de controlo da câmara, o ecrã táctil deixava ocasionalmente de responder, algo que deverá estar já resolvido com o iOS 18.0.1.

Há mais neste smartphone para oferecer

Este smartphone ganhou o rótulo DXOMARK Eye Comfort, o que significa que a falta de cintilação do ecrã, a luminância bem controlada, bem como a consistência da cor e a filtragem eficaz da luz azul tornam-no visualmente confortável para utilização com pouca luz.

No geral, a qualidade do ecrã do iPhone 16 Pro Max foi impressionante, especialmente em termos de precisão de cor e reprodução de vídeo. Apesar de algumas pequenas desvantagens, o dispositivo continua a ser um forte concorrente na categoria ultra-premium, longe do iPhone 15 Pro Max, do Galaxy S24 e até do topo da lista da DXOMARK, o Pixel 9 Pro XL.