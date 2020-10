Preço, bateria e processador são o mais importante na compra de um smartphone

Ao pretendermos comprar um smartphone novo, temos que ter em consideração várias características do equipamento. E, por conseguinte, a importância de cada uma das características varia consoante os interesses e necessidades do utilizador.

Nesse sentido, na nossa última questão semanal quisemos saber quais os factores mais importantes, para os nossos leitores, na compra de um smartphone.

Quais os fatores mais importantes na compra de um smartphone?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 9.308 respostas obtidas (2.597 votantes).

Segundo as respostas, o Preço (16%) parece ser o fator mais importante na compra de um smartphone (1.475 votos). Em segundo lugar 12% escolheu a Bateria (1.140 votos) e o Processador (1.112 votos).

Por sua vez, a Memória RAM foi a escolha de 11% leitores (1.053 votos), e o Armazenamento Interno conseguiu 10% das respostas (912 votos). A mesma percentagem de 10% foi dada também ao Sistema Operativo (893 votos).

Já a Câmara Fotográfica obteve 9% das escolhas (876 votos), seguida do Ecrã, com 8% (741 votos). Tanto o Tamanho e Peso (363 votos) como a Marca (351 votos) já se encontram mais abaixo na tabela, ambas com 4%.

Com menos peso na decisão para a compra de um smartphone estão a Conectividade, com 3% (248 votos), as Aplicações (92 votos) e a Operadora (52 votos), as duas últimas com 1%.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados:

Concorda com estes resultados? Se não respondeu diga-nos agora quais são para si os factores mais importantes na compra de um smartphone.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Concorda com a obrigatoriedade da app STAYAWAY COVID? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.