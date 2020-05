Patente da OPPO mostra smartphone com teclado QWERTY físico

No mundo da tecnologia, assim como no da moda ou noutros setores, é hábito seguir-se uma determinada tendência. Assim, consoante os interesses e a procura dos consumidores, as marcas produzem os seus equipamentos de determinada maneira. Mas a OPPO poderá estar a pensar doutra forma.

Recentemente foi divulgada a documentação de uma patente da empresa chinesa, onde se vê um smartphone que traz um teclado QWERTY físico. Será que esta moda vai voltar?

As tendências ditam os estilos e o segmento tecnológico, mais do que nunca, é também influenciado direta e indiretamente. Há muito que, por exemplo, os smartphones deixaram de ser meros telefones, e passaram a ser uma extensão do utilizador.

Nesse sentido, seja na imagem, nas cores, nas funcionalidades ou nalgum pormenor, os dispositivos tentam hoje responder aos mais exigentes gostos da população.

Mas, assim como há tendências que deixam de o ser permanentemente, outras há que uma vez recuperadas, talvez voltem a ter sucesso.

OPPO tem patente de smartphone com teclado QWERTY físico

A empresa chinesa registou uma patente de design no final do ano de 2018, na CNIPA, onde mostra um smartphone com uma capa que também é um teclado QWERTY físico. A documentação do registo foi agora lançada a 24 de abril de 2020, incluindo várias imagens da ideia.

A equipa da LetsGoDigital conseguiu ilustrar-nos esta patente da OPPO.

Pelas imagens podemos perceber que este teclado vem então acondicionado na capa que cobre o smartphone. A ideia até parece interessante, pois há vários utilizadores que se identificam mais com o teclado físico, nomeadamente aqueles que têm dedos mais grossos, o que condiciona a eficácia da escrita nos pequenos teclados digitais.

O teclado nos smartphones foi uma moda mais predominante há cerca de 20 anos, mas com o aparecimento dos ecrãs touch perdeu significativamente relevância. Muitas foram as marcas que nos conquistaram com este recurso, nomeadamente o BlackBerry que ainda continua a apostar nos teclados físicos.

Para já é apenas uma patente e, como muitas outras ideias, poderá nunca ser implementada na realidade. Mas, e se for? O que vos parece a a ideia de voltar a ter teclados físicos nos smartphones?

