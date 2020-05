COVID-19: Samsung distribui 100 tablets a Hospitais

Numa era de pandemia, o ser humano e as empresas têm demonstrado a sua solidariedade para com o mundo. Os pequenos gestos marcam a diferença e todos agradecem.

Uma ação da Samsung conjunta com a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares prevê doação de tablets a 19 Hospitais de referência para ajudar no combate à COVID-19.

A Samsung Electronics Co., Ltd. anunciou hoje a doação de 100 tablets a 19 Hospitais de referência do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de norte a sul do país e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

A iniciativa, que conta com o apoio da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), permite que os serviços hospitalares diretamente envolvidos no combate à pandemia da COVID-19 tenham acesso a dispositivos de comunicação para facilitar o contacto dos profissionais de saúde e doentes com as respetivas famílias.

19 Hospitais de Portugal que vão receber tablets

Os 19 Hospitais envolvidos nesta iniciativa fazem todos parte da lista de Hospitais de referência no combate à COVID-19. São eles:

Hospital de Braga

CHTMAD (Hospital de Vila Real

CHUP (Hospital de Sto. António)

CHUSJ (Hospital de S. João)

ULSM (Hospital Pedro Hispano)

CHVNG (Hospital. V.N. Gaia)

CHED (Hospital da Feira)

CHU Coimbra

CHU Coimbra Pediátrico

ULS Guarda

CHULC – Hospital D. Estefânia

CHULC – Hospital São José

CHULC – Hospital São José CHULC – Hospital Curry Cabral

CHULN – Hospital Santa Maria

Hospital Garcia de Orta

Hospital Amadora Sintra

CHUA (Hospital de Faro)

Hospital Dr. Nélio Mendonça (Funchal)

Hospital Santo Espírito – Ilha Terceira

O isolamento a que profissionais de saúde e doentes estão sujeitos obriga a um distanciamento difícil de gerir, sobretudo perante as suas famílias. Os Hospitais e todos os profissionais de saúde têm feito um trabalho notável, pelo que esta iniciativa conjunta entre a APAH e a Samsung é também um agradecimento a todos aqueles que têm dado o melhor de si em prol dos outros

Alexandre Lourenço Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares

Os 100 tablets disponibilizados pela Samsung têm conectividade WiFi e permitem também a partilha de necessidades, opiniões e avaliações entre profissionais de diferentes instituições de saúde.