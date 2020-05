A Apple terá no seu horizonte o lançamento de 4 modelos do iPhone 12?

Após o aparente sucesso do mais recente modelo low-cost, o iPhone SE, que tem granjeado elogios por parte de vários sites dedicados a tecnologia, as atenções começam agora a virar-se para o sucessor do iPhone 11. Com novas funcionalidades a caminho, nomeadamente no campo da fotografia e de RA, devido à possível inclusão do sensor LiDAR, começam agora a haver algumas fugas relativamente aos novos modelos.

Com os meses a contar, a Apple deverá já ter mais do que pensado o cardápio para este ano no que toca aos iPhones 2020.

Mais modelos para o iPhone?

A Apple é conhecida pela sua filosofia da simplicidade, de facilitar a escolha aos seus clientes. Nesse sentido, ao longo dos últimos anos, a empresa apenas teve um único lançamento anual de iPhones. Além disso, estes lançamentos foram com poucos modelos (apenas em 2017 começámos a verificar a apresentação simultânea de 3 modelos distintos, com o iPhone 8, 8 Plus e o iPhone X).

Tal política segue ao contrário da concorrência Android que, pela variedade de marcas e mercado mais feroz, se vê obrigada a renovar constantemente a sua oferta. No entanto, este ano, essa abordagem poderá mudar.

De acordo com as últimas informações de Jon Prosser, conhecido YouTuber e leaker, a Apple poderá avançar este ano com a apresentação de quatro novos modelos do iPhone 12. Em vez de termos apenas um modelo de “entrada de gama”, à semelhança do que tem acontecido nos dois últimos anos (iPhone XR e iPhone 11), poderemos desta vez ter dois modelos: um de 5.4” e outro de 6.1”.

Esta oferta poderá fazer bastante sentido, uma vez que está mais do que comprovado haver mercado para ecrãs mais pequenos. Até agora esse tamanho mais reduzido estava limitado aos modelos XS / Pro, ambos com valores superiores a mil euros.

Já na vertente Pro, deveremos assistir também a dois tamanhos de ecrã, neste caso de 6.1” e de 6.7”. Ou seja, teremos ecrãs maiores na linha Pro em comparação aos atuais (5.8” e 6.5”), e na linha base teremos então um modelo de 5.4” (ligeiramente inferior ao ecrã hoje presente no 11 Pro) e outro de 6.1” (atualmente disponível no modelo 11).

Adeus LCD? Adeus Samsung?

Também circulam rumores de que, desta vez, todos os modelos da linha iPhone 12 poderão ser lançados com tecnologia OLED. Portanto, esta seria uma novidade em contra-mão ao que tem acontecido com os modelos de entrada de gama (XR e 11), que foram lançados com tecnologia LCD. Na calha poderá estar também uma nova parceria da Apple com um fabricante diferente para os seus ecrãs.

Presentemente, é a Samsung quem fornece à Apple os seus ecrãs OLED para os iPhones, mas a Apple poderá agora estar em negociações com a BOE Display, uma empresa sediada na China, que se encontra entre as principais fabricantes de ecrãs a nível mundial.

A BOE Display ficou conhecida em 2018 por apresentar os seus ecrãs OLED flexíveis e por ter chegado recentemente a um acordo com a Qualcomm. Segundo os princípios deste acordo, a gigante americana dos chips irá integrar os seus sensores de impressões digitais sob os ecrãs AMOLED flexíveis da BOE.

Uma nova filosofia de preços?

Ainda de acordo com Jon Prosser, os preços para os novos modelos de iPhone deverão iniciar-se nos 649 dólares, para o iPhone 12 de 5.4”, passando para os 749 dólares no modelo de 6.1”, enquanto que nos modelos Pro encontraremos preços de 999 dólares e 1099 dólares para os modelos de 6.1” e 6.7”, respetivamente.

A Apple poderá estar a renegociar os valores de componentes. Nesse sentido (e onde a mencionada parceria com a BOE Display poderá desempenhar um forte papel), a ser verdade, estaremos, uma vez mais, a assistir a uma baixa de preço do modelo de entrada de gama (o iPhone XR foi lançado a 749 dólares e o iPhone 11 a 699 dólares). Assim, esta “jogada” poderá ir em completo contraciclo daquilo que tem vindo a acontecer com as principais concorrentes Android.

Verificamos também que a Apple conseguirá, assim, ter um modelo para combater em todas as frentes de preço. Assim, a marca apresentará desde modelos concorrentes de gama média (com o seu SE), aos topos de gama (com o iPhone 12).

iPhone 11 pode ser um trunfo no que toca aos preços

Resta saber se o iPhone 11 será descontinuado ou se sofrerá uma baixa de preço importante. Sendo difícil de prever, esta última opção faria sentido, pois, se a Apple eliminar o XR, poderá colocar o 11 na fasquia dos 549 dólares. Assim, estaríamos a falar de uma oferta com excelente relação qualidade/preço para todos aqueles que pretendam manter-se ou iniciar-se no ecossistema da Apple.

Contudo, é de salientar que todos os preços praticados nos EUA se referem a valores antes de impostos. Isto, porque, ao contrário do que acontece em Portugal, por exemplo, em que há uma taxa única de 23% a nível nacional neste género de equipamentos, nos Estados Unidos cada Estado tem a sua taxa de impostos, daí serem sempre apresentados os valores antes de impostos.

Para já, o que parece ser garantido é que se avizinha uma verdadeira guerra de preços no mercado dos smartphones de topo de gama.

Por Sérgio Gonçalves para o Pplware

