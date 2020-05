Desde que se tornou independente da Xiaomi, a Poco tem tentado colocar no mercado as suas novas propostas. O Poco X2 é já uma realidade, ainda que apenas em alguns mercados, e muito mais parece estar para chegar.

Ainda sem datas ou muita informação disponível, começa-se a falar do Poco F2 Pro. A certeza de que há algo a caminho foi dada pela própria Poco, que nas suas redes sociais começaram a apresentar teasers sobre este seu novo smartphone.

Poco F2 Pro está a caminho

Depois do sucesso do Poco F1, há muito que se espera pela chegada do seu sucessor. Este novo smartphone há muito que é falado e os rumores do que irá trazer têm-se acumulado ao longo do tempo. As certezas são poucas, mas espera-se muito.

Depois do Poco X2, que ficou limitado ao mercado indiano, os consumidores querem mais desta marca. Agora que está fora da Xiaomi, tem o espaço necessário para voltar a ser inovadora e apresentar uma máquina única.

Foi pelo Twitter que a Poco resolveu apresentar algumas publicações que revelam que há algo novo a chegar. Estas revelam que a marca está ativa e pronta a trazer novidades. Promete para breve novidades, sem revelar o que tem.

É quase óbvio que todas estas publicações estão a preparar o terreno para a chegada do F2 e do F2 Pro, algo que se espera há já algum tempo. Será o retorno esperado a uma gama mais alta e com melhores prestações.

A própria Poco revelou que não pretende reciclar um smartphone da sua marca mãe, mas sim criar uma proposta completamente nova e inovadora. O F2 e o F2 Pro devem ser equipados com um SoC Snapdragon 865, ligação 5G e bateria de 4.700 mAh. Contam ainda com 6 GB ou 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento.

Esta declaração abre assim caminho a um smartphone que se sabe deverá ter preços centrados nos 649 euros e 749 euros, respetivamente. Finalmente o sucessor do F1 vai chegar e mostrar o que esta marca sabe e consegue criar.